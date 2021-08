Het aantal eerste asielaanvragen in Nederland van mensen met de Turkse nationaliteit is de afgelopen maanden explosief toegenomen. Na Syriërs werden de afgelopen drie maanden de meeste eerste asielaanvragen door Turken gedaan.

Een verklaring voor de toename heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid nog niet.

In april kwamen Turkse aanvragen nog niet voor in de top 5 van eerste asielaanvragen, zo blijkt uit cijfers die de Immigratie- en Naturalisatiedienst bijhoudt. In mei stonden de Turkse aanvragen voor het eerst op de tweede plek: 81, van de in totaal 954 eerste aanvragen. In juni was dat al gestegen naar 253, op een totaal van bijna 1.500. In juli dienden 573 mensen met de Turkse nationaliteit een eerste asielaanvraag in. Het totaal lag die maand op ruim 2.100.

Corona-effect?

Het Nederlandse ministerie van Justitie en Veiligheid denkt dat er sprake is van een corona-effect, en dat de geleidelijke versoepelingen van de maatregelen en reisbeperkingen de afgelopen maanden de toename ten minste deels verklaren.

Sinds juni staan eerste aanvragen door Afghanen ook in de top 5. Het Afghaanse aandeel zal nog verder stijgen, met de evacuaties van mensen uit Afghanistan die voor de Nederlandse missie hebben gewerkt.

De Nederlandse regering deed woensdag een oproep aan gemeenten om snel meer opvangplekken te creëren voor asielzoekers en woningen voor mensen die al een verblijfsvergunning hebben.

