'NAVO wil geen nieuwe kernraketten in Europa als reactie op Russische raketten'

Jens Stoltenberg deed zijn uitspraak nadat de Verenigde Staten zich hebben teruggetrokken uit het belangrijke INF-kernwapenverdrag en Rusland ervan beschuldigen dat het dat verdrag schendt met nieuwe kernraketten.

'We moeten ons niet spiegelen aan Rusland en we hebben niet de bedoeling nieuwe kernwapens op de grond in Europa te plaatsen. Maar we hebben vele andere opties, die we bekijken', zei Stoltenberg op de Duitze zender ZDF.

VS-president Donald Trump en buitenlandminister Mike Pompeo kondigden vrijdag in Washington aan dat de VS zich vanaf zaterdag niet meer aan de verplichtingen uit het verdrag zullen houden. Ze riepen Rusland op om het verdrag opnieuw na te leven.

Rusland ontkent dat het het verdrag schendt.

Het INF-verdrag verbiedt kruisraketten met een reikwijdte tussen 500 en 5.500 kilometer. Ook verbiedt het de productie en tests. Stoltenberg sloot zich aan bij de Amerikaanse aantijgingen en beschuldigde Rusland ervan dat het nieuwe raketten plaatst, in weerwil van het verdrag. 'Ze zijn moeilijker te ontdekken, ze zijn mobiel, ze kunnen Europese steden bereiken, ze hebben nucleaire capaciteiten, de waarschuwingstijd is gereduceerd en ze verlagen de drempel om kernwapens in te zetten', aldus Stoltenberg. 'Maar we moeten ervoor zorgen dat we een geloofwaardige afschrikking en verdediging hebben, ook in een wereld zonder INF-verdrag. We gaan verschillende opties bekijken. Het is nog te vroeg om conclusies te trekken. Maar ik kan nu al zeggen dat we verantwoordelijk zullen handelen. Het zal een passende reactie zijn, defensief en in verhouding. Maar het zal niet noodzakelijk een afspiegeling zijn van wat Rusland doet. En we zullen wapenbeheersingsinitiatieven blijven bekijken'.