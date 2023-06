NAVO wil 300.000 soldaten in verhoogde staat van paraatheid

De NAVO werkt aan een nieuwe uitbreiding van zijn militaire capaciteit. Daardoor zouden meer dan 300.000 soldaten in verhoogde staat van paraatheid staan, met steun vanuit de lucht en vanop zee. Zo zou ‘elke centimeter grondgebied’ verdedigd kunnen worden.

Dat heeft secretaris-generaal Jens Stoltenberg vrijdag verklaard. Het plan krijgt normaal gezien op de Top in Vilnius (Litouwen) van 11 en 12 juli groen licht.

De ministers van Defensie van de 31 lidstaten – aangevuld met Zweden – bestudeerden vrijdag in Brussel de nieuwe regionale plannen van de geallieerde militaire autoriteiten na de Russische invasie in Oekraïne.

‘Op de top van Vilnius zullen we maatregelen nemen om onze ontrading en onze defensie nog te versterken, en om de fundamentele transitie af te ronden die we zijn opgestart na de bezetting van de Krim door Rusland in 2014’, zei Stoltenberg na afloop van de tweedaagse vergadering. ‘Voor het eerst sinds de Koude Oorlog maken we een volledige verbinding van de planning van onze collectieve defensie met de planning van onze troepen, onze capaciteit en ons bevel en controle’, voegde de NAVO-baas eraan toe. ‘Als gevolg daarvan zal de NAVO over meer dan 300.000 soldaten beschikken in een hogere staat van paraatheid, en versterkt met aanzienlijke capaciteit in de lucht en op zee’ om op die manier ‘elke centimeter grondgebied van de bondgenoten tegen elke bedreiging te verdedigen.’

Russische kernwapens in Wit-Rusland

Terwijl de NAVO-baas zijn plannen uit de doeken deed, kondigde de Russische president Vladimir Poetin aan dat de eerste nucleaire wapens zijn geleverd op het grondgebied van Wit-Rusland. Hij verklaarde dat op een economisch forum in Sint-Petersburg.

Eind maart had Poetin al laten weten dat hij kernkoppen naar bondgenoot Wit-Rusland zou brengen. In een op de tv uitgezonden verklaring tijdens een ontmoeting met zijn Wit-Russische ambtsgenoot Aleksandr Loekasjenko had Poetin vorige week gezegd dat de bouw van de opslagfaciliteiten in het buurland tegen 7 of 8 juli klaar zou zijn, waarna de overbrenging van de nucleaire wapens kon starten. Maar volgens Poetin zijn de eerste kernwapens al geleverd. ‘Aan het einde van de zomer, aan het einde van het jaar, zullen we dit werk voltooien’, aldus Poetin nog, zonder daarover verder in detail te treden. Met de beslissing om kernwapens buiten Rusland te stationeren, probeert Moskou druk uit te oefenen op de westerse landen binnen de NAVO. Rusland zegt dat het zelf de controle behoudt over de kernkoppen. Het gaat om zogenaamde ’tactische’ nucleaire wapens, die nog enorme schade kunnen aanrichten, maar een kleiner bereik hebben dan ‘strategische’ kernwapens.

Stoltenberg langer NAVO-baas?

De Amerikaanse president Joe Biden heeft NAVO-baas Jens Stoltenberg volgens Noorse media gevraagd om nog een jaar aan te blijven.

De 64-jarige Stoltenberg werd op 1 oktober 2014 benoemd als secretaris-generaal voor een termijn van vier jaar. Hij heeft er inmiddels twee termijnen opzitten en zijn functie is verlengd tot 30 september 2023. De 31 lidstaten van het bondgenootschap zijn op zoek naar zijn opvolger, maar vinden voorlopig geen consensus over een kandidaat. Volgens twee Noorse media, de publieke omroep NRK en de krant ‘Dagens Naeringsliv’ (DN), die anonieme bronnen citeren, pleit dit voor een herbenoeming van Stoltenberg tot een top die van 9 tot 11 juli 2024 plaatsvindt in Washington, en die in het teken staat van de 75e verjaardag van het Atlantisch bondgenootschap.

‘De oorlog in Oekraïne en het nog onvoltooide lidmaatschap (van de NAVO) van Zweden zijn sterke argumenten om nu niet van secretaris-generaal te wisselen’, schrijft DN. Volgens diezelfde media heeft Biden, wiens land de beslissende stem heeft in de kwestie, tijdens een vergadering in het Witte Huis deze week Stoltenberg gevraagd om op post te blijven. Die laatste zou dat in februari al eens geweigerd hebben, aldus DN. Dinsdag maakte ‘het machtigste land in het bondgenootschap het nog duidelijker: deze keer accepteert de Amerikaanse president geen nee’, aldus DN. Stoltenberg van zijn kant heeft altijd gekozen voor een formulering die voldoende vaag was om de deur niet helemaal dicht te doen. ‘Ik ben niet van plan om een verlenging van het mandaat te vragen’, herhaalde hij vrijdag in Brussel, aan het einde van een vergadering van de NAVO-ministers van Defensie.