De NAVO omschrijft de veiligheidssituatie in Afghanistan als 'moeilijk en uitdagend' en roept de militant-islamitische taliban dinsdag op om zijn militair offensief stop te zetten.

'We delen de diepe bezorgdheid van de VN-veiligheidsraad over het vele geweld dat door het militaire offensief van de taliban wordt veroorzaakt, waaronder aanvallen op burgers en andere schendingen van de mensenrechten', verklaarde een NAVO-functionaris aan het Duitse persagentschap DPA.

De functionaris voegde eraan toe dat er geen militaire oplossing is voor het conflict. 'De taliban moeten begrijpen dat ze nooit erkend zullen worden door de internationale gemeenschap als ze het politieke proces negeren en het land gewapenderhand willen veroveren. Ze moeten hun aanvallen opschorten en in goed vertrouwen deelnemen aan de vredesgesprekken.'

De NAVO-functionaris riep op tot een 'inclusief vredesproces, geleid en beheerd door Afghanistan zelf'.

Zo'n vredesproces moet resulteren in een staakt-het-vuren en een politiek vergelijk, waarin zowel de mensenrechten van Afghanen als de rechtstaat worden gerespecteerd, en verzekeren dat Afghanistan nooit meer zal dienen als veilige haven voor terroristen.

'We roepen alle regionale actoren op om een constructieve rol te spelen. Een stabiel en veilig Afghanistan is in ieders voordeel', aldus de functionaris.

Sinds de start van de terugtrekking van internationale troepen in mei, hebben de taliban enorm veel terreinwinst geboekt. De ene na de andere provinciehoofdstad valt nu in hun handen. Ondanks de opmars van de taliban, zijn de Verenigde Staten niet van plan om de terugtrekking te stoppen.

Ook de Amerikaanse Afghanistangezant, Zalmay Khalilzad, is onderweg naar Doha om van de talibanleiding te eisen dat het militair offensief in Afghanistan wordt beëindigd en dat ze aan de onderhandelingstafel komen om een politiek akkoord te bereiken. Dat heeft het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken maandag aangekondigd.

Khalilzad zal zich daarnaast ook inspannen om met een snel en gezamenlijk internationaal antwoord te komen op de situatie in Afghanistan, die in sneltempo achteruit gaat, aldus nog het Amerikaanse ministerie.

'De intensivering van het militaire offensief van de taliban en vermoedelijke schendingen van de mensenrechten zijn heel onrustwekkend', klinkt het nog.

De voorganger van de huidige Amerikaanse president Joe Biden besliste om de Amerikaanse troepen uit Afghanistan weg te halen. Biden stelde de uitvoering van de beslissing van Donald Trump wel met enkele maanden uit, maar tegen eind deze maand moeten de Amerikaanse en buitenlandse troepen zich teruggetrokken hebben.

Die terugtrekking gaat gepaard met een zwaar offensief van de taliban, die al vijf van de negen provinciehoofdsteden in handen hebben. Om de andere hoofdsteden wordt zwaar strijd geleverd.

