De NAVO heeft donderdag de eis van Moskou om af te zien van het lidmaatschap van Oekraïne afgewezen en het belang van het partnerschap met Kiev daarentegen nogmaals beklemtoond.

'Wij zullen geen compromissen sluiten over het recht van Oekraïne om zijn eigen weg te kiezen, wij zullen geen compromissen sluiten over het recht van de NAVO om alle bondgenoten te beschermen en te verdedigen,en wij zullen geen compromissen sluiten over het feit dat de NAVO een partnerschap met Oekraïne heeft,' zei NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg na een ontmoeting met de Oekraïense president Volodymyr Zelenski in het hoofdkwartier van de alliantie in Brussel.

'Sinds het begin van de oorlog in 2014 heeft Rusland Oekraïne in de richting van de NAVO geduwd en vandaag plaveit het de moeilijke weg naar het lidmaatschap,' zei de Oekraïense president.

Rusland wordt er momenteel in het Westen van verdacht een nieuwe invasie in Oekraïne voor te bereiden en grote troepenmachten in te zetten aan hun gemeenschappelijke grens.

