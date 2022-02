Navo-secretaris-generaal Jens Stoltenberg kondigt een verdere versterking van de militaire aanwezigheid van de alliantie in Oost-Europese lidstaten aan.

'We hebben onze defensieplannen geactiveerd om onze militaire bevelhebbers meer bevoegdheid te geven om troepen te verplaatsen en te ontplooien waar dat nodig zou zijn', zei Stoltenberg na een bijeenkomst van de Noord-Atlantische Raad. 'We verhogen de aanwezigheid van Navo-troepen in het oostelijke deel van de Alliantie', voegde hij toe.

De Noord-Atlantische Raad, het politieke bestuursorgaan van de Navo, was donderdagochtend bijeengekomen. Verscheidene lidstaten uit Oost-Europa hadden gevraagd om consultaties in het kader van artikel 4 van het Navo-verdrag, dat stelt dat de lidstaten overleg zullen plegen wanneer een van hen meent dat de territoriale integriteit, politieke onafhankelijkheid of veiligheid van een van de lidstaten wordt bedreigd.

Oekraïne is geen lidstaat van de Navo, maar grenst aan verscheidene lidstaten.

Stoltenberg beklemtoonde dat de Navo de voorbije weken in het licht van de Russische troepenopbouw aan de grens met Oekraïne haar militaire aanwezigheid in het oosten van het bondgenootschap al aanzienlijk heeft opgevoerd. De lidstaten hebben duizenden soldaten gestuurd en de alliantie zet al meer dan 100 vliegtuigen en 120 schepen in.

Daar komen dus nog extra troepen en middelen bij. Stoltenberg had het onder meer over 'de ontplooiing van elementen' van de reactiemacht van de Navo (Nato Response Force), een 40.000 man sterke troepenmacht met onder meer een operationele interventiemacht van 8.000 soldaten (VJTF) die snel ontplooid kan worden en momenteel onder Frans bevel staat.

Keerpunt in de geschiedenis

Ook de bijkomende versterkingen zijn volgens Stoltenberg strikt van 'preventieve' en 'defensieve' aard. 'Wij hebben geen plannen om Navo-troepen naar Oekraïne te sturen', zo beklemtoonde de Noor. 'De kernopdracht van de Navo is zijn bondgenoten te beschermen. Er mag geen ruimte voor misrekeningen of misverstanden zijn. Een aanval op een van ons zal aanzien worden als een aanval op ons allemaal', verwees hij naar artikel 5 van het verdrag.

Stoltenberg verwacht ook niet dat Moskou het conflict wil uitbreiden naar het grondgebied van de Navo. 'We zijn het sterkste bondgenootschap uit de geschiedenis.' Het neemt niet weg dat de Russische inval in Oekraïne een keerpunt in de geschiedenis vormt, "een nieuw normaal voor onze veiligheid"', aldus Stoltenberg. 'Er zal een nieuw Europa zijn na de invasie die we vandaag zien', luidde zijn analyse. Ook Stoltenberg kon enkel vaststellen dat er op het continent opnieuw een oorlog woedt 'met een omvang en een type waarvan we dachten dat die tot de geschiedenis behoorden'.

