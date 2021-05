De NAVO veroordeelt de arrestatie en detentie van de Wit-Russische journalist Roman Protasevitsj. Zijn detentie is een 'schending van de beginselen van politieke dissidentie en persvrijheid', klinkt het in een verklaring van de verdragsorganisatie.

De journalist zat aan boord van een Ryanair-vliegtuig, op een vlucht tussen Athene en Vilnius. Het toestel werd gedwongen omgeleid naar Minsk op 23 mei en de journalist werd opgepakt, net als zijn vriendin Sofia Sapega. Wit-Rusland zegt dat het toestel moest uitwijken na een bommelding, maar volgens een groot deel van de internationale gemeenschap werd het vliegtuig gedwongen te landen in Minsk, net om Protasevitsj en zijn vriendin te kunnen oppakken.

'Deze onaanvaardbare daad was een ernstige schending van de normen die de burgerluchtvaart regelt, en bracht de levens van de passagiers en bemanning in gevaar', aldus de NAVO. De alliantie zegt de oproep tot een onafhankelijk onderzoek te steunen, ook door de internationale burgerluchtvaartorganisatie ICAO. 'We steunen de maatregelen die de bondgenoten individueel en collectief hebben genomen als reactie op dit incident.'

Wit-Russische luchtruim

Steeds meer luchtvaartmaatschappijen vliegen intussen niet langer door het Wit-Russische luchtruim. Maandagavond hadden Europese leiders de Europese luchtvaartmaatschappijen opgeroepen om dat luchtruim voorlopig te vermijden.

De NAVO stelt dat Wit-Rusland de journalist en Sapega onmiddellijk en onvoorwaardelijk moet vrijlaten. 'De NAVO-bondgenoten roepen Wit-Rusland op om de fundamentele mensenrechten en vrijheden te respecteren en zich te houden aan de internationale op regels gebaseerde orde.'

De verdragsorganisatie zegt ook solidair te zijn met Litouwen 'na de onrechtmatige uitwijzing van Litouwse diplomaten'. Litouwen verbood alle vluchten van en naar zijn grondgebied via het Wit-Russische luchtruim.

