Jens Stoltenberg, de secretaris-generaal van de NAVO, waarschuwt de lidstaten van de verdragsorganisatie om de nieuwe Amerikaanse president Joe Biden niet de verkeerde boodschap te sturen. Ook de regering-Biden wil immers hogere defensie-uitgaven, zegt Stoltenberg. Woensdag en donderdag vergaderen de defensieministers van de NAVO-landen via videoconferentie.

'De Europese landen hebben onder het presidentschap van (Donald) Trump de defensie-uitgaven verhoogd en mogen daar niet mee stoppen. Dat zou de verkeerde boodschap zijn', aldus de NAVO-baas aan de Duitse krant Süddeutsche Zeitung. Ook de nieuwe Amerikaanse regering focust op hogere uitgaven van de bondgenoten, klinkt het.

Stoltenberg herinnert eraan dat het doel om tegen 2024 richting 2 procent van het bbp aan defensie uit te geven in 2014 is beslist toen Joe Biden vicepresident was onder toenmalig president Barack Obama. De beslissing viel toen binnen een kader van een agressiever Rusland, de annexatie van de Krim en brutalere vormen van terreur met Islamitische Staat in Irak en Syrië. 'Deze bedreigingen zijn niet verdwenen en er komen steeds gevaarlijkere cyberaanvallen bij', aldus de NAVO-baas.

Woensdag start de eerste vergadering van de defensieministers van de lidstaten sinds de eedaflegging van Biden. Voor de Verenigde Staten neemt de nieuwe Pentagon-baas Lloyd Austin deel aan de videoconferentie. Volgens functionarissen bij het Pentagon zal de nieuwe minister van Defensie de bondgenoten vooral verzekeren van het Amerikaanse engagement in de verdragsorganisatie en het Artikel Vijf voor collectieve defensie.

Onder Donald Trump raakte de relatie tussen de Verenigde Staten en de NAVO merkbaar beschadigd. Trump uitte herhaaldelijk zijn twijfels of de VS zouden voldoen aan hun verplichting om in geval van nood militaire bijstand te verlenen. Bovendien waren er geen overeengekomen aankondigingen voor de terugtrekking van troepen uit Duitsland en uit Afghanistan en Irak. Trump haalde ook herhaaldelijk uit naar landen die geen 2 procent van hun bbp aan defensie uitgaven.

