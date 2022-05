Navo-toetreding Finland en Zweden: Duitse regering geeft goedkeuring, Turkije laat gesprekken nog niet toe

De Duitse regering heeft woensdag, onmiddellijk nadat Zweden en Finland hun aanvragen voor NAVO-lidmaatschap hadden ingediend, besloten in te stemmen met de toetreding van beide landen tot het westerse militaire bondgenootschap.

Die beslissing stelt de Duitse NAVO-ambassadeur Rüdiger König in staat de twee toetredingsprotocollen te ondertekenen nadat het interne toelatingsproces van de NAVO is afgerond. Turkije dreigt echter met een veto tegen de toetreding van beide landen.

Minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock had voor Duitsland zeer snelle procedures aangekondigd voor de goedkeuring van de NAVO-toetreding van Zweden en Finland. Voor de ratificatie is de goedkeuring van de Bundestag, het Duitse parlement, noodzakelijk. Baerbock zei afgelopen weekend dat de regering daarover al met alle democratische partijen in het parlement had gesproken.

Turkije blokkeert gesprekken

Turkije blokkeert binnen de NAVO het begin van toetredingsgesprekken met Finland en Zweden. Dat is uit NAVO-kringen vernomen.

Woensdagvoormiddag was het in de NAVO-Raad nog niet mogelijk de voor de start van het toetredingsproces noodzakelijke gesprekken op te starten. Turkije volhardt in het verzet tegen de toetreding van de twee landen.

Zweden en Finland hadden eerder formeel het lidmaatschap van de NAVO aangevraagd. Ambassadeurs van de twee noordelijke landen overhandigden woensdag de nodige documenten aan NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg op het hoofdkwartier van de alliantie in Brussel.

Het was eigenlijk de bedoeling dat de NAVO-Raad dan onmiddellijk zou beslissen over het begin van de toetredingsonderhandelingen. In NAVO-kringen luidt het dat Turkije tijdens de bijeenkomst echter zijn bezorgdheid uitte over de veiligheid en duidelijk gemaakt heeft dat het op dit moment niet akkoord kon gaan.

‘Finland en Zweden steunen terroristische organisaties’

Een woordvoerder van de alliantie wilde geen commentaar geven op de besprekingen in de NAVO-Raad. Hij benadrukte alleen dat secretaris-generaal Jens Stoltenberg vastbesloten is om snel een oplossing voor Finland en Zweden te vinden. ‘Beide landen zijn onze naaste partners en hun toetreding tot de NAVO zou de Euro-Atlantische veiligheid versterken’, zei hij.



Alle huidige 30 NAVO-lidstaten moeten instemmen met de kandidaturen. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan had al laten weten voorbehoud te hebben bij het Finse en Zweedse lidmaatschap. Volgens hem steunen beide landen ’terroristische organisaties’, waarmee hij de verboden Koerdische Arbeiderspartij (PKK) en de Koerdische Volksbeschermingseenheden (YPG) in Syrië bedoelt.

Later deze week vindt nog diplomatiek overleg plaats tussen beide kandidaat-lidstaten en Turkije. Verwacht wordt dat Erdogan voorwaarden zal koppelen aan de toetreding van Finland en Zweden.