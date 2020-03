De NAVO heeft een expertengroep aangesteld voor het "reflectieproces" om de politieke toekomst van de verdragsorganisatie uit te tekenen.

De groep bestaat uit vijf mannen en vijf vrouwen en zal rapporteren aan de secretaris-generaal van de alliantie, Jens Stoltenberg. In de expertengroep zit geen enkele Belg. Het reflectieproces is een gevolg van de uitspraken van de Franse president Emmanuel Macron, die in november vorig jaar een gebrek aan coördinatie tussen de lidstaten aan de kaak had gesteld.

Stoltenberg maakte de aanstelling van de expertengroep maandag bekend. "Deze groep zal aanbevelingen doen om de eenheid van de alliantie te versterken en het politieke overleg en de coördinatie tussen de bondgenoten op te voeren", aldus de NAVO-baas op Twitter. De groep zal overleggen met de verschillende lidstaten, de Noord-Atlantische Raad en andere belangrijke betrokken partijen.

De gewezen Duitse minister van Defensie Thomas de Maizière en de Amerikaanse buitenlandexpert Wess Mitchell zitten de expertengroep voor. De andere leden zijn Greta Bossenmaier uit Canada, Anja Dalgaard-Nielsen (Denemarken), Hubert Védrine (Frankrijk), Marta Dassù (Italië), Hema Verhagen (de Nederlandse topvrouw van PostNL), Anna Fotyga (Polen), Tacan Ildem (Turkije) en John Bew (Verenigd Koninkrijk).

Op de NAVO-vergadering in Londen vorig jaar zijn de leiders van de lidstaten overeengekomen om een proces op te starten om na te denken over een versterking van de politieke dimensie van de NAVO. Aanleiding was de onverwachte Turkse inval in Noord-Syrië, die niet binnen de NAVO was overlegd. De Franse president was het duidelijkst over de noodzaak tot verandering. Macron had opgemerkt in The Economist dat de NAVO "hersendood" is.

De groep bestaat uit vijf mannen en vijf vrouwen en zal rapporteren aan de secretaris-generaal van de alliantie, Jens Stoltenberg. In de expertengroep zit geen enkele Belg. Het reflectieproces is een gevolg van de uitspraken van de Franse president Emmanuel Macron, die in november vorig jaar een gebrek aan coördinatie tussen de lidstaten aan de kaak had gesteld.Stoltenberg maakte de aanstelling van de expertengroep maandag bekend. "Deze groep zal aanbevelingen doen om de eenheid van de alliantie te versterken en het politieke overleg en de coördinatie tussen de bondgenoten op te voeren", aldus de NAVO-baas op Twitter. De groep zal overleggen met de verschillende lidstaten, de Noord-Atlantische Raad en andere belangrijke betrokken partijen. De gewezen Duitse minister van Defensie Thomas de Maizière en de Amerikaanse buitenlandexpert Wess Mitchell zitten de expertengroep voor. De andere leden zijn Greta Bossenmaier uit Canada, Anja Dalgaard-Nielsen (Denemarken), Hubert Védrine (Frankrijk), Marta Dassù (Italië), Hema Verhagen (de Nederlandse topvrouw van PostNL), Anna Fotyga (Polen), Tacan Ildem (Turkije) en John Bew (Verenigd Koninkrijk). Op de NAVO-vergadering in Londen vorig jaar zijn de leiders van de lidstaten overeengekomen om een proces op te starten om na te denken over een versterking van de politieke dimensie van de NAVO. Aanleiding was de onverwachte Turkse inval in Noord-Syrië, die niet binnen de NAVO was overlegd. De Franse president was het duidelijkst over de noodzaak tot verandering. Macron had opgemerkt in The Economist dat de NAVO "hersendood" is.