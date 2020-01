De NAVO heeft de opleiding van militairen in Irak opgeschort. Dat heeft Dylan White, een woordvoerder van het militaire bondgenootschap, meegedeeld.

'De NAVO-missie wordt voortgezet', zo benadrukt White, 'maar de trainingsactiviteiten worden tijdelijk onderbroken.' Het doel van de trainingsmissie is om soldaten van het Iraakse leger op te leiden. Op die manier moet een wederopstanding van de jihadistische terreurmilitie Islamitische Staat (IS) worden voorkomen.

De beslissing om de opleidingen op te schorten, komt er na de dood van de Iraanse generaal Qassem Soleimani. De leider van de Iraanse Quds-brigade werd in de nacht van donderdag op vrijdag gedood bij een Amerikaanse droneaanval.

De NAVO-woordvoerder zegt dat de situatie in de regio op de voet wordt opgevolgd. De veiligheid van het personeel krijgt de hoogste prioriteit. 'We zullen alle nodige voorzorgsmaatregelen treffen', klinkt het nog. De woordvoerder zegt tot slot dat Jens Stoltenberg, de secretaris-generaal van de NAVO, met de Amerikaanse minister van Defensie Mark Esper heeft getelefoneerd om de recente ontwikkelingen te bespreken. Over de inhoud van het gesprek werd niets meegedeeld.