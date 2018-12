NAVO roept Rusland opnieuw op zich te schikken naar INF-verdrag

Dat verdrag uit 1987 voorziet de vernietiging van alle kernraketten en kruisraketten met een reikwijdte tussen 500 en 5.500 kilometer. Staatshoofden Ronald Reagan (VS) en Michael Gorbatsjov (Sovjet-Unie) ondertekenden het verdrag in 1987 in volle Koude Oorlog. 'Dit verdrag elimineerde een hele categorie van wapens, maar Rusland heeft het op het spel gezet', aldus Stoltenberg. 'Rusland heeft een nieuwe raket ontwikkeld, geproduceerd en ontplooid. Het is mobiel en moeilijk te detecteren. Het heeft een nucleaire capaciteit en kan Europese steden treffen met weinig of geen tijd voor een waarschuwing.'

Volgens Stoltenberg voldoen de Verenigde Staten wel aan het verdrag en zijn er geen nieuwe Amerikaanse raketten in Europa. 'Maar er zijn nieuwe Russische raketten. Rusland moet onmiddellijk stappen ondernemen om te verzekeren dat het INF-verdrag volledig wordt gerespecteerd. Op een transparante en controleerbare wijze.'

De NAVO zegt de dialoog met Rusland te willen aangaan en betere relaties na te streven. Moskou moet daarom wel voldoen aan zijn internationale verplichtingen, klinkt het nog. 'De Verenigde Staten hebben de NAVO-bondgenoten uitgebreid ingelicht over de Russische schendingen van het INF-verdrag', aldus nog Stoltenberg. 'We weten allemaal dat de tijd dringt.' De lidstaten zullen bespreken hoe ze met de situatie zullen omgaan, want het verdrag 'is heel belangrijk voor de veiligheid van Europa. De huidige situatie is onhoudbaar.'

Behalve het 'Russische destabiliserende gedrag' zullen de bondgenoten het dinsdag en woensdag ook hebben over gewelddadig extremisme in Noord-Afrika en het Midden-Oosten en de instabiliteit in Afghanistan.

Dinsdag zullen de ministers ook vergaderen met de partnerlanden Georgië en Oekraïne. Beide landen 'worden geconfronteerd met ernstige veiligheidsuitdagingen van Rusland'. Russische kustwachters hadden vorige week drie Oekraïense schepen in beslag genomen die via de Straat van Kertsj naar de Zee van Azov wilden varen. De bemanning is opgepakt. 'Er is geen rechtvaardiging voor dit gebruik van geweld', aldus Stoltenberg. Hij riep Rusland opnieuw op om de Oekraïense schepen en hun bemanningen vrij te geven. Ook moet Moskou 'vrijheid van scheepvaart toelaten, net als ongehinderde toegang tot Oekraïense havens in de Zee van Azov'. 'Oekraïense vaartuigen, militair en civiel, hebben het recht door de Straat van Kertsj en op de Zee van Azov te varen', aldus de NAVO-baas.

Woensdag vindt dan een vergadering plaats over de Westelijke Balkan. De Europese Hoge Vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken Federica Mogherini zal daarbij aanwezig zijn. De regio 'is van strategisch belang voor zowel de NAVO als de Europese Unie'. Zo boekte Macedonië vooruitgang voor het lidmaatschap van de NAVO. Daarvoor moet Skopje wel nog het naamakkoord implementeren dat met Athene is afgesloten. Ook zullen de lidstaten het hebben over de betrekkingen met Bosnië en Herzegovina.

De NAVO-ministerraad wordt afgesloten met een vergadering met alle landen die deelnemen aan de missie Resolute Support in Afghanistan. 'De uitdaging in Afghanistan is groot. Bondgenoten hebben de afgelopen maanden slachtoffers geleden, net als de Afghaanse troepen en de burgerbevolking. We moeten blijven garanderen dat het land nooit nog een veilige haven wordt voor internationale terroristen.' De verdragsorganisatie voerde de steun en financiering aan het land dan ook op. 'Want de kost het land te verlaten is groter dan de kost er te blijven.'