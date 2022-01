De NAVO is ongerust over het reële risico op een conflict in Oekraïne, nu de militaire opbouw van Rusland aan de Oekraïense grenzen verdergaat.

De alliantie moet zich voorbereiden op een mislukking van de diplomatie, zo heeft de secretaris-generaal van de NAVO, Jens Stoltenberg, vrijdag gewaarschuwd.

'De militaire versterking van Rusland rond Oekraïne gaat verder en gaat gepaard met een dreigend discours van Moskou als de Russische eisen niet ingewilligd worden. Maar die zijn onaanvaardbaar en het risico op een nieuw conflict is reëel', zei Stoltenberg na een vergadering via video met de ministers van Buitenlandse Zaken van de NAVO-landen.

De ministers vergaderden over een gezamenlijk standpunt met het oog op de komende onderhandelingen met Moskou die de spanningen rond Oekraïne moeten verlagen.

Het Kremlin ontkent plannen voor een inval te hebben, maar eist wel dat westerse landen troepen weghalen uit het oosten van Europa en dat Oekraïne en andere buurlanden van Rusland zoals Zweden en Finland geen lid kunnen worden van de NAVO.

De alliantie is van mening dat landen zelf moeten kunnen bepalen of ze zich willen aansluiten en zal daar onder geen beding van afwijken, zei Stoltenberg. Rusland kan geen beperkingen opleggen aan de NAVO of een groep landen creëren die niet kunnen worden verdedigd, aldus Stoltenberg. 'Wij steunen Oekraïne.'

De prijs die Rusland moet betalen voor een inval, zal hoog zijn, waarschuwde hij nog maar eens. De Verenigde Staten, de NAVO en de Europese Unie hebben herhaaldelijk gedreigd met zware consequenties voor Moskou bij een inval, waaronder sancties.

De Amerikaanse president Joe Biden zegde zijn Oekraïense ambtgenoot Volodimir Zelensky onlangs 'resolute' steun toe mocht Rusland het land binnenvallen. Biden heeft die boodschap ook overgebracht aan de Russische president Vladimir Poetin.

