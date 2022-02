Maandag begint de formele zoektocht naar de opvolger van Jens Stoltenberg, de secretaris-generaal van de NAVO. De naam van Sophie Wilmès circuleert, maar er zijn kapers op de kust.

Maandag steken de permanente vertegenwoordigers van de NAVO-lidstaten de koppen bij elkaar in Brussel. Het wordt geen gewone zitting, en dat komt niet door de geopolitieke spanningen op het Europese toneel. Wel moet de verdragsorganisatie op zoek naar een nieuwe secretaris-generaal nu huidig topman Jens Stoltenberg in het najaar naar de Noorse Centrale Bank verkast.Hoe gaat dat in zijn werk? Zoals de traditie betaamt zal de langst zittende ambassadeur - de Griek Spiros Lambridis - maandag als primus inter pares de zoektocht voor geopend verklaren. Geïnteresseerde landen kunnen vervolgens hun kandidatuur indienen. Vanaf dan schakelt de diplomatieke snuffelronde naar het allerhoogste niveau en wordt de kwestie chefsache. Nu vrijwel alle aandacht van de NAVO-lidstaten naar de Russische eisen over de Europese veiligheidsorde gaat, kan de NAVO het zich niet permitteren om stuurloos door het leven te gaan. In diplomatieke kringen valt te horen dat de queeste eind juni 2022, wanneer de NAVO-top in Madrid plaatsvindt, moet zijn afgerond. Daar zullen de nationale kopstukken tevens het Strategisch Concept afkloppen, dat politieke sturing geeft aan de activiteiten van de verdragsorganisatie. De nieuwe secretaris-generaal moet per consensus door alle dertig lidstaten van de NAVO worden aangeduid en krijgt een eventueel verlengbare termijn van vier jaar. Wie aan het langste eind trekt, is de hoogst zittende ambtenaar binnen de organisatie die de belangrijkste vergaderingen leidt en min of meer woordvoerder van de dertig deelnemende lidstaten is. Daartegenover staat een maandelijkse wedde van bijna 25.000 euro en een ambtswoning in het Square de Bois, de duurste straat van Brussel. WilmèsMet Paul-Henri Spaak en Willy Claes was België sinds 1949 al tweemaal aan de beurt. Ditmaal circuleert de naam van voormalig premier en huidig minister van Buitenlandse en Europese Zaken Sophie Wilmès (MR). Zij zou de eerste vrouwelijke secretaris-generaal van de NAVO kunnen worden. In haar entourage - Wilmès wil niet officieel reageren - benadrukt men plechtig dat ze 'zich volledig engageert op Belgisch niveau en de intentie heeft om dat te blijven doen'. Wilmès, die met haar kennis van het Frans en Engels de twee werkingstalen van de NAVO spreken kan, zat twee weken geleden nog rond de tafel met de afscheidnemende Stoltenberg over de Europese veiligheidsorde. In de wandelgangen valt te horen dat ze wel degelijk kans maakt, maar dat de race allesbehalven gelopen is. 'Wiens naam nu al zo prominent in beeld komt, haalt doorgaans de eindmeet niet', klinkt het bij een goedgeplaatste diplomaat. Bovendien zijn er kapers op de kust. Het Amerikaanse nieuwsmedium Politico kwam een klein jaar geleden op de proppen met enkele kandidaten die het stokje van Stoltenberg zouden kunnen overnemen. Kanshebbers zijn de Estse Kersti Kaljulaid, de Litouwse Dalia Grybauskaita en de Kroatische Kolinda Grabar-Kitarovic - allemaal vrouwelijke oud-presidenten. Volgens David Criekemans, professor Internationale Politiek (Universiteit Antwerpen), is die laatste de favoriete bij uitstek. 'Als voormalig staatshoofd, minister van Buitenlandse Zaken, NAVO-werknemer en diplomate kan Grabar-Kitarovic nog betere adelbrieven dan Wilmès voorleggen.' Er spelen nog andere motieven mee. Tot op heden heeft de verdragsorganisatie nog geen secretaris-generaal uit Oost-Europa gekend. 'Een secretaris-generaal uit de Baltische staten zou, zeker in de huidige context, als een provocatie ten aanzien van Rusland worden geïnterpreteerd. Voor Kroatië, dat niet aan Rusland grenst, ligt dat toch nog anders', aldus Criekemans. En als oprichter van het invloedrijke Driezeëeninitiatief heeft Grabar-Kitarovic een uitgebreid netwerk in de regio. Tot slot, meent Criekemans, moet Oost-Europa nog gecompenseerd worden voor de onevenwichtige verdeling van de Europese topfuncties in 2019. 'De functie van NAVO-secretaris-generaal komt daar uitstekend voor in aanmerking', klink het. De Kroatische premier Andrej Plenkovic, partijgenoot van Grabar-Kitarovic, liet vorig jaar al weten dat hij een eventuele kandidatuur van Grabar-Kitarovic zou steunen.