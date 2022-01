Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft grote marine-oefeningen van de NAVO in de Middellandse Zee aangekondigd. De bekendmaking volgt een dag nadat Rusland bekendmaakte ongeveer tegelijkertijd grote manoeuvres te houden op meerdere zeeën, inclusief de Middellandse Zee.

Onder meer het Amerikaanse vliegdekschep USS Harry Truman zal deelnemen aan de manoeuvres. Volgens een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft de oefening, 'Neptune Strike 2022', niets te maken met de huidige spanningen met Rusland over Oekraïne. Volgens hem stond de oefening al sinds 2020 op de agenda van de NAVO. Ze zal duren tot 4 februari. Op het openbare activiteitenschema van de NAVO, dat half december werd bijgewerkt, komt de oefening 'Neptune Strike 2022' vooralsnog niet voor. 'De oefening zelf is niet bedoeld om het soort scenario's tegen te gaan dat zich rond Oekraïne zou kunnen voordoen', zei Pentagonwoordvoerder John Kirby. 'Dit is echt een NAVO-oefening op zee (...) bedoeld om een breed scala aan marinecapaciteiten te testen.' Kirby erkende dat de gespannen situatie met Rusland geleid heeft tot debatten onder de NAVO-bondgenoten, maar dat uiteindelijk beslist werd om door te gaan met de oefeningen.