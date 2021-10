De ministers van Defensie van de NAVO-landen hebben donderdag een reeks maatregelen aangenomen om de collectieve defensie te versterken. Ze zijn het ook eens over honderden nieuwe doelstellingen voor de militaire capaciteiten van de lidstaten. Die zijn er om er onder andere voor te zorgen dat meer troepen met een hogere paraatheid door de lidstaten worden geleverd. Dat heeft NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg donderdag aangekondigd.

'Vandaag hebben de ministers een nieuw globaal plan goedgekeurd om onze alliantie te beschermen in crisis en conflict', aldus de NAVO-baas. 'Om te verzekeren dat we de juiste troepen op de juiste plaats blijven hebben op het juiste moment.'

De ministers gingen ook akkoord met capaciteitsdoelstellingen. 'Dit is deel van het NAVO-defensieplanningsproces. Deze doelstellingen helpen verzekeren dat we de capaciteiten hebben voor geloofwaardige afschrikking en verdediging', aldus Stoltenberg.

De capaciteitsdoelstellingen zijn volgens hem 'heel belangrijk voor de NAVO'. 'We zijn het eens om meer troepen te leveren met een hogere paraatheid, meer troepen met hoogtechnologische capaciteiten, meer troepen die technologisch meer geavanceerd zijn', zei hij.

Op de vergadering van donderdag op de hoofdzetel in Brussel, namen de defensieministers ook de reactie op de 'groeiende bedreiging van de Russische raketsystemen' onder de loep. 'We zullen Ruslands destabiliserend gedrag niet spiegelen', klonk het.

De NAVO wil dus geen nieuwe kernraketten in Europa opstellen, klonk het. Wel zullen de lidstaten een pakket aan politieke en militaire maatregelen aannemen. 'Dit omvat grote verbeteringen aan onze lucht- en raketverdedigingen, onze conventionele capaciteiten versterken met gevechtsvliegtuigen van de vijfde generatie, onze oefeningen en inlichtingen aanpassen en de paraatheid en werkzaamheid van onze nucleaire afschrikking verbeteren', zei de NAVO-baas na de vergadering. 'We zullen ook onze inspanningen voortzetten om wapencontrole, ontwapenen en non-proliferatie te promoten.'

