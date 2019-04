NAVO-landen versterken aanwezigheid in Zwarte Zee

De NAVO-landen gaan hun aanwezigheid in de Zwarte Zee verstevigen om een dam op te werpen tegen Rusland. Het bondgenootschap reageert daarmee op recente Russische acties in de regio.

De ministers van Buitenlandse Zaken van de 29 NAVO-landen zijn dat in Washington overeengekomen tijdens een bijeenkomst naar aanleiding van de zeventigste verjaardag van de militaire alliantie.

'We zijn een reeks maatregelen overeengekomen om onze steun aan Georgië en Oekraïne te verhogen, met het trainen van marine-eenheden en kustwachters, gezamenlijke militaire oefeningen, havenbezoeken door NAVO-schepen en het delen van informatie', aldus Jens Stoltenberg, secretaris-generaal van de verdragsorganisatie.

Incidenten

De NAVO reageert daarmee op recente Russische acties in de regio. Zo was er het incident in de straat van Kertsj, waarbij Russische kustwachters eind november drie Oekraïense schepen in beslag hadden genomen. De bemanning is opgepakt. De NAVO riep Rusland vandaag nogmaals op om alle Oekraïense matrozen en schepen weer vrij te geven.

Ook de beslissing van Rusland om uit het ontwapeningsverdrag INF-verdrag te stappen, kwam aan bod. 'We hebben Rusland eens te meer opgeroepen om zich in regel te stellen met het INF-verdrag', zegt Stoltenberg. 'Maar de tijd raakt op en we moeten ons voorbereiden op een wereld zonder INF.'

De secretaris-generaal zegt dat de reactie van NAVO 'afgemeten en gecoördineerd' zal zijn. 'De NAVO zal geloofwaardig en effectief blijven op het vlak van afschrikking en defensie', aldus Stoltenberg. 'Maar we hebben geen intentie om nieuwe raketten op te stellen in Europa.'

Directe gesprekken

De Belgische minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders zegt dat ook directe gesprekken met Rusland over INF een mogelijkheid blijven. Hij denkt aan een nieuwe NAVO-Rusland Raad vóór het begin van augustus, wanneer de Russische uitstap uit het INF-akkoord officieel in werking zou treden. Mogelijk kan het overleg al in juni plaatsvinden, nog voor de volgende vergadering van de ministers van Defensie van de NAVO-leden.

Voorts ziet Reynders ook heil in multilaterale gesprekken. 'Het INF-verdrag was een verdrag tussen de VS en Rusland. Nu is het misschien tijd om een meer multilaterale vergadering te hebben, met bijvoorbeeld ook China en de Europese Unie aan boord. Ik denk dat dit een taak is van een echt multilateraal forum.'