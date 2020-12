De lidstaten van de NAVO uiten in een gezamenlijke verklaring kritiek op het VN-kernwapenverdrag, dat in januari van kracht wordt. Volgens de bondgenoten weerspiegelt dat verdrag de internationale veiligheidsomgeving niet, die steeds meer uitdagend wordt, klinkt het. Ook strookt het VN-verdrag niet met de bestaande bepalingen rond non-proliferatie en ontwapening, zeggen ze.

Het Verbodsverdrag werd op 17 juli 2017 door 122 landen aangenomen in de Algemene Vergadering van de VN. ICAN, de Internationale Campagne voor de Afschaffing van Kernwapens kreeg hiervoor in 2017 de Nobelprijs van de Vrede. Het verdrag gaat op 22 januari 2021 van kracht. Honduras was immers het vijftigste land dat het verdrag heeft bekrachtigd. In het verdrag gaan de landen de verplichting aan om "nooit, onder geen enkele omstandigheid" kernwapens te ontwikkelen, produceren, aan te kopen, bezitten of op te slaan.

De lidstaten onderstrepen dat ze het doel van een kernwapenvrije wereld steunen. "Het NPV (het non-proliferatieverdrag, nvdr.) blijft de enige geloofwaardige weg naar nucleaire ontwapening", stellen de bondgenoten.

"Het Verbodsverdrag bevat dan weer geen rigoreuze en duidelijke controlemechanismen, is niet ondertekend door een land dat nucleaire wapens bezit en zal dus niet leiden tot de eliminatie van één kernwapen", klinkt het. "Zolang er kernwapens bestaan, zal de NAVO een nucleaire alliantie blijven."

Op de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties werd vorige week een resolutie gestemd over het VN-Verdrag inzake het verbod op kernwapens.

