De NAVO-landen zijn het eens om hun missie in Afghanistan af te bouwen, na de Amerikaanse beslissing om de troepen terug te trekken. Dat hebben diplomatieke bronnen gemeld aan het Duitse nieuwsagentschap DPA.

De dertig lidstaten gingen akkoord met de beslissing, tijdens een vergadering woensdagavond met de ministers van Defensie en Buitenlandse Zaken. De beslissing komt een dag na het nieuws dat de Amerikaanse president Joe Biden de Amerikaanse soldaten voor 11 september uit Afghanistan wil terugtrekken. Die dag is symbolisch, want dan zal het twintig jaar geleden zijn dat de terreuraanslagen plaatsvonden die hebben geleid tot de Amerikaanse invasie. Biden moet het plan nog officieel aankondigen. Momenteel bevinden zich ongeveer 10.000 soldaten van NAVO- en partnerlanden in Afghanistan, waaronder ook een honderdtal Belgische. De internationale troepen trainen en adviseren de Afghaanse veiligheidsdiensten in hun strijd tegen extremisten zoals de taliban.