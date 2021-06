De secretaris-generaal van de NAVO, Jens Stoltenberg, heeft woensdag transparantie gevraagd over het spionageschandaal rond Denemarken en de Verenigde Staten. Eerder eisten ook al Duits bondskanselier Angela Merkel en Frans president Emmanuel Macron opheldering.

'De landen die bij deze zaak betrokken zijn, zijn NAVO-bondgenoten en moeten alle feiten op tafel leggen en uitzoeken wat er daadwerkelijk gebeurd is', zei Stoltenberg aan de Deense radio-omroep DR. Volgens hem is Denemarken door de zaak in kwaad daglicht komen te staan, maar is het vertrouwen binnen de NAVO intact gebleven.

Zondag berichtten DR en een reeks Duitse media dat de Amerikaanse inlichtingendienst NSA met de hulp van Denemarken verscheidene Europese bondgenoten bespioneerde. Zeker tot 2014 zou de NSA samen met de Deense inlichtingendienst verscheidene Europese politici, onder wie Merkel en Macron, hebben afgeluisterd. De NSA maakte daarbij gebruik van het Europese netwerk van internetkabels, waarvan belangrijke knooppunten in Denemarken liggen, luidt het.

De activiteiten van de NSA zijn al lang bekend, onder meer door toedoen van klokkenluider Edward Snowden. Op basis van zijn lekken werd in de herfst van 2013 al onthuld dat een gsm van Merkel jarenlang door de NSA werd afgeluisterd. Het leidde tot jarenlang diep wantrouwen tussen Berlijn en Washington.

'De landen die bij deze zaak betrokken zijn, zijn NAVO-bondgenoten en moeten alle feiten op tafel leggen en uitzoeken wat er daadwerkelijk gebeurd is', zei Stoltenberg aan de Deense radio-omroep DR. Volgens hem is Denemarken door de zaak in kwaad daglicht komen te staan, maar is het vertrouwen binnen de NAVO intact gebleven. Zondag berichtten DR en een reeks Duitse media dat de Amerikaanse inlichtingendienst NSA met de hulp van Denemarken verscheidene Europese bondgenoten bespioneerde. Zeker tot 2014 zou de NSA samen met de Deense inlichtingendienst verscheidene Europese politici, onder wie Merkel en Macron, hebben afgeluisterd. De NSA maakte daarbij gebruik van het Europese netwerk van internetkabels, waarvan belangrijke knooppunten in Denemarken liggen, luidt het. De activiteiten van de NSA zijn al lang bekend, onder meer door toedoen van klokkenluider Edward Snowden. Op basis van zijn lekken werd in de herfst van 2013 al onthuld dat een gsm van Merkel jarenlang door de NSA werd afgeluisterd. Het leidde tot jarenlang diep wantrouwen tussen Berlijn en Washington.