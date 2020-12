Jens Stoltenberg, de secretaris-generaal van de NAVO, waarschuwt de Europese Unie voor een breuk met bondgenoot Turkije. Er zijn meningsverschillen die moeten aangepakt worden, aldus Stoltenberg donderdag enkele uren voor de EU-top, waar mogelijke sancties tegen Turkije aan bod komen. Volgens Stoltenberg moet het belang van Turkije als NAVO-lid en "deel van de Westerse familie" erkend worden

In een persconferentie na een gesprek met de Portugese premier Antonio Costa, wees de NAVO-baas erop dat Turkije een belangrijke bondgenoot is in de strijd tegen terreurmilitie Islamitische Staat (IS). "Turkije is ook de NAVO-bondgenoot die het hoogste aantal vluchtelingen, ongeveer 4 miljoen, opvangt. Turkije is ook de bondgenoot die de meeste terreuraanslagen heeft geleden. Er zijn geschillen, die we moeten aanpakken." Stoltenberg ging niet in op de vraag of nieuwe Europese sancties tegen Turkije ook de samenwerking tussen de NAVO en de EU kunnen bemoeilijken.

De staats- en regeringsleiders van de EU-landen spreken donderdagavond tijdens een werkdiner over de relaties met Turkije en mogelijke nieuwe sancties. Naar verwachting zullen de Europese leiders vragen om een lijst op te stellen met personen tegen wie sancties zal worden getroffen. Uit diplomatieke bronnen is vernomen dat er geen consensus bestaat voor economische sancties. Zulke maatregelen, net zoals een wapenembargo, vergen een unanieme beslissing.

Turkije jaagt al maanden Griekenland en Cyprus in de gordijnen met zijn gasexploratiemissies in het oosten van de Middellandse Zee. Ook het gedrag van Turkije in Libië en in Nagorno-Karabach irriteert zijn partners, om nog maar te zwijgen van de herhaaldelijke aanvallen van Erdogan op de Franse president Emmanuel Macron.

