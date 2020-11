De secretaris-generaal van de Navo, Jens Stoltenberg, heeft de verkozen president Joe Biden, enkele weken later dan andere wereldleiders, gefeliciteerd met zijn verkiezingsoverwinning.

Jens Stoltenberg heeft volgens een maandag verspreide mededeling voor het eerst sinds de Amerikaanse presidentsverkiezingen begin deze maand gesproken met verkozen president Joe Biden.

Stoltenberg zei aan Biden dat 'hij ernaar uitkeek om nauw samen te werken om het verbond tussen Noord-Amerika en Europa te versterken en om de vergadering van de Navo-leiders volgend jaar voor te bereiden'.

Tijdens de ambtstermijn van aftredend president Donald Trump stond de relatie tussen de VS en de Navo onder druk. Zo uitte Trump zijn twijfel over de kwestie of de VS Navo-bondgenoten zou steunen in een noodsituatie, ook al kon het uiten van zo'n ideeën verstrekkende gevolgen hebben. Daarbovenop was er de eenzijdige afkondiging van het terugtrekken van Amerikaanse troepen uit Duitsland, naast vele andere voorbeelden. Tot ontsteltenis van zijn bondgenoten dreigde Trump er ook mee om de Navo te verlaten.

