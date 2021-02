Een trans-Atlantische alliantie is in deze complexe tijden belangrijker dan ooit. Dat zei premier Alexander De Croo na afloop van de ontmoeting die hij donderdagochtend had met secretaris-generaal van de NAVO Jens Stoltenberg.

De Croo wees er daarbij ook op dat Europa zijn huiswerk moet doen en zijn 'veiligheid niet mag delegeren aan een derde partij'.

Het was voor het eerst dat premier De Croo na het aantreden van zijn regering samenzat met Stoltenberg. 'We moeten de NAVO versterken en aanpassen aan de dreigingen van vandaag', zei de premier na afloop. De Croo wees daarbij onder meer op gewelddadig extremisme, internationaal terrorisme, zoals dat van IS, maar ook cyberaanvallen, klimaatverandering en de terugkeer van oude geopolitieke spanningen, terwijl nieuwe machten opstaan. 'Als er een ding duidelijk is, dan is het dat in een complexe wereld een 'futureproof', wendbare alliantie belangrijker is dan ooit.'

Bruggen bouwen tussen de NAVO en de EU is daarom cruciaal, zei De Croo. 'Dat vraagt samenwerking op een complementaire manier. De NAVO blijft de hoeksteen van collectieve veiligheid in de EU, maar meer samenwerking kan ons helpen om nog effectiever te zijn. Dat betekent ook dat Europa zijn deel moet doen en de Europese defensie naar een volgend niveau moet brengen.'

Nieuwe energie

Volgens De Croo biedt de nieuwe Amerikaanse regering een kans om het trans-Atlantisch partnerschap tussen de EU en de Verenigde Staten nieuwe energie in te blazen. 'Het gaat daarbij niet om Europa of Amerika op de eerste plaats te zetten, maar wel om onze collectieve veiligheid op de eerste plaats te zetten. Dat is geen excuus om in Europa ons huiswerk niet te doen, we kunnen onze Europese veiligheid niet delegeren aan een derde partij', benadrukte de premier.

Ook secretaris-generaal van de NAVO Jens Stoltenberg wees na afloop van het gesprek op de kansen die het aantreden van de Amerikaanse president Joe Biden biedt. 'Ik kijk ernaar uit om Biden te verwelkomen op de NAVO-top in Brussel later dit jaar en ik heb er vertrouwen in dat die top de band tussen Europa en Noord-Amerika zal aantonen.'

Stoltenberg: NAVO staat voor moeilijke beslissing over aanwezigheid in Afghanistan

De NAVO-landen moeten binnen dit en twee weken de 'moeilijke beslissing' maken of ze al dan niet militair aanwezig blijven in Afghanistan. Dat heeft secretaris-generaal van de NAVO Jens Stoltenberg gezegd na afloop van een gesprek met premier Alexander De Croo donderdagochtend. Beide legden de nadruk op het belang van een 'gezamenlijke beslissing' over de kwestie.

Of de NAVO al dan niet aanwezig blijft in Afghanistan wordt het topic van de digitale vergadering tussen de ministers van Defensie van de 30 landen op 17 en 18 februari.

De VS hebben nog duizenden manschappen in Afghanistan. De taliban onderhandelen momenteel met de Afghaanse regering over vrede en sloten vorig jaar al een deal met de VS. In die overeenkomst staat onder meer dat de taliban geen internationale troepen meer mogen aanvallen. Die deal moest de weg vrijmaken voor de terugtrekking van Amerikaanse troepen. De VS en de taliban verwijten elkaar inmiddels zich niet aan de afspraken te houden.

Stoltenberg had het donderdag over een 'uitdaging' in beide scenario's. 'Als we vertrekken riskeren we het vredesproces in gevaar te brengen en de geboekte winsten tegen het terrorisme van de afgelopen jaren te verliezen. We riskeren ook dat Afghanistan een 'safehaven' van terreur wordt', zei hij. 'Blijven, dan dreigen we in een moeilijke situatie te komen en riskeren we geweld tegen de troepen.'

'Wat we ook beslissen, we moeten het samen beslissen', zei Stoltenberg, die daar aan toevoegde dat zijn boodschap naar de taliban is dat die zich moeten houden aan de overeenkomsten. Premier De Croo trad Stoltenberg bij: 'Samen is de sleutel. We hebben samen besloten om tussenbeide te komen. Als we dat aanpassen, moeten we dat samen gaan aanpassen.'

