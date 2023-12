Navalny zit opgesloten in Arctisch Rusland

De Russische opposant Aleksej Navalny, die al drie weken van de radar was verdwenen, is weer opgedoken. Hij zit opgesloten in het strafkamp IK-3 in Kharp, in de noord-Russische autonome regio Jamal-Nenets (in Arctisch Rusland), zegt zijn woordvoerster Kira Jarmisj. Washington reageert bezorgd.

Navalny is een politieke tegenstander van president Vladimir Poetin. Hij zit een celstraf van negentien jaar uit wegens ‘extremisme’. Navalny zat gevangen in een kolonie op 250 kilometer van Moskou, maar sinds een drietal weken had zijn omgeving niets meer van hem vernomen.

Zijn naasten gingen er dus van uit dat Navalny ergens anders naartoe was gebracht. Want in het vonnis stond dat hij zijn straf moest uitzitten in een kolonie met speciaal regime. Dat is de categorie instellingen met de zwaarste omstandigheden die normaal gezien voorbehouden zijn voor wie tot levenslang veroordeeld is en voor de gevaarlijkste gevangenen.

‘We hebben Navalny gevonden. Hij zit in de pentitentiaire kolonie nummer 3 van Kharp’, schrijft Jarmisj op X. Ze zegt dat het goed gaat met Navalny en dat zijn advocaat hem maandag gaat bezoeken.

We have found Alexey @navalny. He is now in IK-3 in the settlement of Kharp in the Yamal-Nenets Autonomous District. His lawyer visited him today. Alexey is doing well. — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) December 25, 2023

In Kharp, dat 2.000 kilometer ten noorden van Moskou ligt, bevindt zich een kolonie met een speciaal regime, maar Navalny zit in een andere opgesloten. ‘Van bij het begin was het duidelijk dat de autoriteiten Navalny wilden isoleren, en dat in het bijzonder voor de presidentsverkiezingen van maart 2024’, reageerde een van zijn naaste medewerkers.

De verhuis van de ene gevangenis naar de andere neemt in Rusland vaak weken in beslag. De reis gebeurt immers met de trein en in verschillende etappes. Al die tijd tast de familie in het duister over het lot van de gedetineerde. In het geval van Navalny had zijn verdwijning bezorgdheid losgeweekt in het Westen en bij de Verenigde Naties.

‘We zijn tevreden met het nieuws dat Navalny werd gelokaliseerd’, reageert een woordvoerster van het ministerie van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten. ‘Niettemin blijven we diep bezorgd over het lot van Navalny en zijn onrechtvaardige detentie-omstandigheden.’

Washington dringt nogmaals aan op de onmiddellijke vrijlating van de opposant en vraagt dat Rusland een einde maakt aan de ’toenemende repressie van onafhankelijke stemmen in Rusland’.