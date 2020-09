De Russische oppositieleider Aleksej Navalny wil ondanks zijn recente vergiftiging terug naar Rusland om zijn politieke missie voort te zetten. De herstellende Kremlin-criticus heeft dinsdag gesproken met een Duitse openbaar aanklager, stelt een Duitse veiligheidsbron, aldus The New York Times (NYT).

De 44-jarige oppositieleider heeft met de officier van justitie gesproken over de aanslag en over zijn plannen voor de periode na zijn herstel. Navalny zou daarbij 'mentaal scherp' zijn geweest, aldus de NYT. 'Hij is niet van plan om in Duitsland in ballingschap te gaan', aldus de Duitse veiligheidsbron die met de krant sprak. 'Hij wil terug naar Rusland om zijn missie voort te zetten.'

Navalny wordt in het Berlijnse Charité-ziekenhuis behandeld voor de gevolgen van een vergiftiging met een novistjok-zenuwgif. Eerder constateerde een Duits laboratorium dat daar sprake van is. Dat werd maandag bevestigd door een Frans en een Zweeds laboratorium.

De vooraanstaande criticus van de Russische president Vladimir Poetin werd tot vorige week in een kunstmatige coma gehouden. Maandag werd bekend dat Navalny's toestand dermate is verbeterd dat hij nu voor korte periodes uit zijn bed kan komen.

In augustus werd Aleksej Navalny in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis van het Russische Omsk. Hij was plotseling erg ziek geworden aan boord van een binnenlandse vlucht. Mensen uit Navalny's omgeving stelden toen al dat de oppositieleider was vergiftigd. Na aandringen van zijn familie, vrienden en westerse leiders werd Navalny met een ambulancevlucht voor behandeling overgebracht naar Duitsland.

