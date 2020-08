De Duitse overheid oordeelt dat het 'erg waarschijnlijk' is dat Aleksej Navalny is vergiftigd. Dat werd later bevestigd door artsen van een ziekenhuis in Berlijn, waar de Russische Kremlincriticus in coma ligt.

'Het gaat om een patiënt die op een erg waarschijnlijke manier het slachtoffer is geworden van een gifaanval', aldus de woordvoerder van de Duitse regering, Steffen Seibert. 'De verdenking slaat niet op het feit dat Navalny zichzelf zou hebben vergiftigd, maar dat iemand hem heeft vergiftigd en de Duitse regering neemt die verdenking heel ernstig.' Ook de naasten van Navalny verzekerden dat hij doelbewust werd vergiftigd.

De 44-jarige Navalny is een van de voornaamste tegenstanders van het Kremlin. 'Er was geen formele uitnodiging, maar voor humanitaire redenen kon Navalny snel het land binnenkomen op vraag van zijn familie', aldus Seibert. De Kremlincriticus is donderdag in Omsk in het ziekenhuis opgenomen.

Vergiftigd

Volgens Ljoebov Sobol, een vertrouweling van Navalny, zaten in het kantoor van de hoofdarts in Omsk mensen van de veiligheidsdiensten. Ook zouden de artsen op verschillende manieren tijd gerokken hebben, tot het gif niet meer aantoonbaar was in het lichaam van Navalny. Pas dan mocht hij naar Duitsland overgevlogen worden, aldus Sobol aan het Duitse weekblad Der Spiegel.

Artsen van het Berlijnse Charité-ziekenhuis zeggen maandag dat klinische bevindingen erop wijzen dat de Russische opposant wel degelijk is vergiftigd. De Russische artsen spraken echter van stofwisselingsproblemen.

De concrete substantie is nog niet geweten, maar de eerste onderzoeken duiden op een substantie uit de actieve ingrediënten van cholestineraseremmers. Navalny krijgt daarom een behandeling met atropine.

'De uitkomst van de ziekte is onzeker, in het bijzonder wat betreft het zenuwsysteem zijn in dit stadium gevolgen niet uit te sluiten', luidt het. De toestand van de patiënt is ernstig, maar niet acuut levensbedreigend, zo staat ook in een communiqué van het ziekenhuis.

Nooit ziek

In de Russische staatsmedia doen verschillende verhalen de ronde over waarom Navalny al dagen in coma ligt. Het gaat onder andere over alcoholconsumptie, een dieet of te weinig suiker.

Volgens Sobol gaat het om een 'typische desinformatie' vanuit het Kremlin. 'Dit was een moordaanslag op Navalny, die slechts nuttig is voor enkel het Kremlin.'

Navalny zou ook geen gezondheidsproblemen gehad hebben en heel fit zijn geweest. 'Hij was nooit echt ziek, enkel eens verkouden.'

