De gezondheidstoestand van Kremlin-criticus Aleksej Navalny, die in hongerstaking is gegaan in een gevangenenkamp, gaat er verder op achteruit. Hij verliest nu ook het gevoel in zijn handen.

Dat heeft zijn advocaat Olga Michajlova woensdag verklaard aan de onafhankelijk Russische zender Dozhd. De steeds slechter wordende gezondheid van Navalny leidt intussen ook tot bezorgdheid in Washington.

Navalny had eerder al geklaagd over hevige rugpijn en verlammingsverschijnselen in een been. Bovendien werd er ook al melding gemaakt van een ernstige hoest. Bij een MRI-scan werd intussen een dubbele hernia vastgesteld.

'Hij is natuurlijk uitgeput omdat hij zijn hongerstaking voortzet en alleen maar water drinkt', zegt Michajlova woensdag. Zijn koorts is wel gedaald: van 39 graden (maandag) naar 37,2 graden nu. Vadim Kobzev, een andere advocaat van Navalny, meldt op Twitter dan weer dat zijn cliënt pijn heeft bij het lopen. Hij verliest elke dag een kilo lichaamsgewicht, klinkt het nog.

. © Getty Images

De 44-jarige Navalny was op 31 maart in hongerstaking gegaan uit protest tegen de manier waarop hij wordt vastgehouden in het gevangenenkamp in Pokrov, ongeveer 100 kilometer ten oosten van Moskou. Hij beschuldigt de gevangenisautoriteiten van een gebrek aan medische bijstand. Hij maakt ook melding van marteling, omdat hij verschillende keren per nacht gewekt wordt.

De Verenigde Staten hebben intussen duidelijk gemaakt ongerust te zijn over de gezondheidstoestand van de Russische opposant. 'We zijn bezorgd over berichten dat de gezondheid van de heer Navalny verslechtert', zegt Jen Psaki, woordvoerster van het Witte Huis. Ze beklemtoont ook dat Washington de gevangenschap van Aleksej Navalny beschouwt als 'politiek gemotiveerd' en 'een grove onrechtvaardigheid'.

