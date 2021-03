De Russische oppositieleider Aleksej Navalny is overgeplaatst naar een strafkolonie in Pokrov. Dat bevestigt een bron bij de ordediensten aan het Russische staatspersbureau TASS.

Na zijn veroordeling tot 2,5 jaar opsluiting zat Navalny de afgelopen weken in quarantaine in een gevangenis nabij Moskou.

Een van Navalny's advocaten had eerder al laten weten dat de grootste tegenstander van de Russische president Vladimir Poetin niet langer werd vastgehouden in de Koltsjoegino-gevangenis. Waar hij naartoe gestuurd was, wisten zijn advocaten ook niet. Nu blijkt het dus te gaan om strafkolonie 2 in Pokrov

De 44-jarige politicus werd veroordeeld voor het schenden van een voorwaardelijke vrijlating. Zijn straf van 3,5 jaar cel voorwaardelijk werd omgezet in iets meer dan 2,5 jaar achter de tralies. In het Westen werd het vonnis als als politiek gemotiveerd bestempeld. Afgelopen zomer werd hij vergiftigd. Journalistiek onderzoek wees uit dat de Russische geheime diensten daar achter zaten, en ook vele westerse hoofdsteden kwamen tot die conclusie. Moskou ontkent.

Na zijn veroordeling tot 2,5 jaar opsluiting zat Navalny de afgelopen weken in quarantaine in een gevangenis nabij Moskou.Een van Navalny's advocaten had eerder al laten weten dat de grootste tegenstander van de Russische president Vladimir Poetin niet langer werd vastgehouden in de Koltsjoegino-gevangenis. Waar hij naartoe gestuurd was, wisten zijn advocaten ook niet. Nu blijkt het dus te gaan om strafkolonie 2 in Pokrov De 44-jarige politicus werd veroordeeld voor het schenden van een voorwaardelijke vrijlating. Zijn straf van 3,5 jaar cel voorwaardelijk werd omgezet in iets meer dan 2,5 jaar achter de tralies. In het Westen werd het vonnis als als politiek gemotiveerd bestempeld. Afgelopen zomer werd hij vergiftigd. Journalistiek onderzoek wees uit dat de Russische geheime diensten daar achter zaten, en ook vele westerse hoofdsteden kwamen tot die conclusie. Moskou ontkent.