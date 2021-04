De Russische gevangenisautoriteiten hebben maandag beslist de Russische dissident Aleksej Navalny naar een gevangenisziekenhuis over te brengen. Ze oordelen wel dat zijn gezondheidstoestand 'bevredigend' is, ook al is hij al bijna drie weken in hongerstaking.

'Een commissie van artsen (...) heeft de transfer beslist van A. Navalny naar een ziekenhuiseenheid voor de veroordeelden die zich op het grondgebied bevinden van de strafkolonie nummer 3 in de regio Vladimir', aldus de gevangenisdienst van de regio in een persbericht.

De gezondheidstoestand van Navalny is volgens de autoriteiten wel 'bevredigend'.

Sinds meer dan tweeënhalve week houdt Navalny een hongerstaking. Hij wil zo bekomen dat een arts hem bezoekt. In het weekend stelde zijn team nog dat hij er erg aan toe is en een hartstilstand dreigt te hebben.

Volgens de autoriteiten wordt de 44-jarige elke dag onderzocht door een huisarts. 'Met toestemming van de patiënt is hem een vitaminebehandeling voorgeschreven', klinkt het.

De VS en de EU riepen zondag nog Rusland op, om medische toegang te verschaffen tot Navalny. Washington dreigde ook met gevolgen als de Russische oppositieleider opgesloten blijft.

Ondertussen heeft het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken de bevolking gewaarschuwd om niet deel te nemen aan voorziene manifestaties op woensdag in steun van Navalny. Voor de manifestaties is er geen goedkeuring.

'De eenheden van het ministerie van Binnenlandse Zaken en andere ordediensten zullen geen destabilisatie van de situatie toelaten en alle maatregelen nemen die zich opdringen voor de ordehandhaving', aldus het ministerie.

