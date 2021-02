De Russische Kremlin-criticus Alexej Navalny is overgebracht naar het strafkamp waar hij een celstraf van 2,5 jaar moet uitzitten. Dat heeft het hoofd van het Russische gevangeniswezen vrijdag aan verschillende Russische persagentschappen bevestigd.

'Hij is overgebracht naar de plaats waar hij hoort te zijn na de beslissing van de rechtbank', verklaarde Alexander Kalachnikov. Hij voegde eraan toe dat Navalny geen enkel gevaar loopt voor zijn leven noch voor zijn gezondheid.

Donderdag deelde Vadim Kobzev, de advocaat van Navalny, al mee dat zijn cliënt was overgebracht naar een andere locatie. Toen wou de Russische overheid die informatie nog niet bevestigen.

Zaterdag bevestigde een rechtbank in Moskou de celstraf van de 44-jarige Kremlin-criticus. Van de 3,5 jaar celstraf is maar 2 jaar en 8 maanden effectief, omdat een eerder huisarrest van de straf werd afgetrokken.

