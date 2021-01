De Russische oppositieleider Aleksej Navalny zit zijn voorlopige hechtenis uit in Matrosskaja Tisjina (matrozenstilte), een van de meest beruchte gevangenissen van Moskou. Dat meldt een woordvoerder van de civiele observatiecommissie dinsdag op Telegram. De gevangenis staat bekend om een aantal mysterieuze sterfgevallen, onder meer die van advocaat Sergej Magnitski in 2009.

Russische autoriteiten hadden nog geen commentaar gegeven op de verblijfplaats van de 44-jarige oppositieleider, die zondag werd gearresteerd na zijn aankomst in Moskou. Volgens de woordvoerder van de commissie stelt Navalny het relatief goed in detentie. Hij is 'blij weer thuis te zijn' en de gevangenisbewakers hebben tot dusver 'geen morele of fysieke druk' op hem uitgeoefend.

De Kremlincriticus werd afgelopen weekend opgepakt toen hij terugkeerde naar Rusland, omdat hij zich niet aan de voorwaarden van zijn voorwaardelijke celstraf had gehouden. Navalny was sinds augustus in Duitsland, nadat hij daar heen werd gebracht om behandeld te worden na een vergiftiging. De vergiftiging was volgens Navalny het werk van de geheime dienst in opdracht van Russisch president Poetin.

Volgens de Russische justitie had Navalny zich in september om de twee maanden moeten melden, omdat hij was ontslagen uit het ziekenhuis. Voor die zaak, komt hij op 2 februari weer voor de rechter. Navalny blijft in ieder geval vastzitten tot 15 februari, waarvan de eerste veertien dagen in quarantaine, vanwege de coronamaatregelen.

Woensdag staat er ook een proces tegen de oppositieleider op het programma. Het gaat om een lopende zaak waarin Navalny wordt beschuldigd van smaad. Hij zou een veteraan uit de Tweede Wereldoorlog in diskrediet hebben gebracht. In die zaak riskeert de oppositieleider een geldboete of een extra gevangenisstraf. Omwille van de quarantainemaatregelen kan Navalny woensdag niet zelf naar de rechtbank, volgens zijn advocaten is het ook nog onzeker of hij er met een videoverbinding bij kan zijn.

