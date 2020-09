De Russische oppositieleider Aleksej Navalny werd uit zijn kunstmatige coma gehaald. Dat heeft het Berlijnse ziekenhuis waar hij wordt verzorgd maandag gemeld.

'De patiënt werd uit zijn kunstmatige coma gehaald', aldus het ziekenhuis in een verklaring. 'Hij reageert op verbale prikkels. Het is nog te vroeg om de mogelijke langetermijneffecten van zijn ernstige vergiftiging in te schatten.' Ook de kunstmatige beademing wordt geleidelijk aan losgekoppeld.

Navalny ligt in een ziekenhuis in Berlijn nadat hij volgens de Duitse regering werd vergiftigd in Rusland door een neurotoxisch product van het type novitsjok. (Belga)

Lees meer over de zaak-Navalny:

Wat zegt de vergiftiging van Navalny over het Russische regime?

Na vergiftiging Navalny: deze Kremlin-critici ondergingen hetzelfde lot

Duitsland verhoogt druk op Moskou in zaak-Navalny

Rusland beschuldigt Duitsland van vertraging onderzoek vergiftiging Navalny

'De patiënt werd uit zijn kunstmatige coma gehaald', aldus het ziekenhuis in een verklaring. 'Hij reageert op verbale prikkels. Het is nog te vroeg om de mogelijke langetermijneffecten van zijn ernstige vergiftiging in te schatten.' Ook de kunstmatige beademing wordt geleidelijk aan losgekoppeld. Navalny ligt in een ziekenhuis in Berlijn nadat hij volgens de Duitse regering werd vergiftigd in Rusland door een neurotoxisch product van het type novitsjok. (Belga)