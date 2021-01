Vijf maanden na zijn vergiftiging is de Russische opposant Aleksej Navalny zondag geland op Russische bodem. Het vliegtuig werd in laatste instantie nog omgeleid naar een andere luchthaven van Moskou. Journalisten van persbureau AFP stelden zijn arrestatie vast toen hij zich opmaakte voor de paspoortcontrole.

Zowat drie uur na vertrek in Berlijn, landde Navalny op de luchthaven Sjeremetjevo. Normaliter was de landing voorzien op de luchthaven Vnoekovo. Daar waren volgens de Russische oppositie intussen al wachtende medestanders van Navalny opgepakt. Er zouden ginds ook zowat 200 medestanders aanwezig zijn, net als de oproerpolitie.

De Russische Federale Penitentiaire Dienst (FSIN) gaf eerder te kennen van plan te zijn om Navalny zondag bij zijn terugkeer naar Rusland meteen op te pakken. Volgens Moskou heeft Navalny de voorwaarden van een voorwaardelijke gevangenisstraf geschonden. Volgens een van zijn advocaten riskeert hij 3,5 jaar cel.

Navalny herstelde de voorbije maanden in Duitsland van een vergiftiging met novitsjok, een zenuwgif dat ontwikkeld werd in de Sovjet-Unie. Navalny houdt het Kremlin verantwoordelijk voor de vergiftiging. Rusland ontkent enige betrokkenheid. Ondanks de dreigende arrestatie, wil Navalny in eigen land zijn rivaal, president Vladimir Poetin, bestrijden.

