Kremlin-criticus Aleksej Navalny is volgens zijn team in Rusland vergiftigd, en wel degelijk in een hotel in de Siberische stad Tomsk.

Het gif zat in een fles mineraalwater op zijn hotelkamer. Het team toonde een video van de fles (van het merk Heilige Bron). Zijn medewerkers zeiden donderdag op Instagram dat nu bewezen is dat Navalny al op Russisch grondgebied vergiftigd werd.

Moskou stelde onlangs dat Navalny mogelijk na zijn vertrek uit Rusland vergiftigd werd. De staatsmedia in Moskou verspreidden de versie van een complot van het Westen tegen Rusland om sancties aan het land te kunnen opleggen. Het Kremlin verklaarde meermaals dat de Russische artsen geen vergiftigingsverschijnselen bij Navalny konden vaststellen. Zij spraken van een stofwisselingsstoornis.

Navalny zou met een zenuwgif van de groep novitsjok vergiftigd zijn, een verboden chemisch wapen. De Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) heeft biomedische stalen van de opposant laten onderzoeken. De Duitse autoriteiten worden op de hoogte gebracht van de resultaten, deelde de in Den Haag gevestigde organisatie donderdag mee. Deskundigen van OPCW (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons) hadden de stalen onafhankelijk genomen.

Navalny's team zei dat een Duits laboratorium de sporen op de waterfles had aangetoond. Op een video is te zien hoe medewerkers van Navalny ondanks waarschuwingen van een werknemer van het hotel met handschoenen mogelijk bewijsmateriaal verzamelen in de kamer en in plastic zakken stoppen. Ze deden dat naar verluidt meteen nadat ze berichten over de gezondheidstoestand van Navalny hadden gekregen.

