‘Natuurlijk is het proces tegen Trump een politiek proces, maar anders dan Trump bedoelt’

Er is veel concurrentie, maar een van de meest tot de verbeelding sprekende citaten van Donald Trump blijft deze uitspraak uit 2016: ‘Ik zou in het midden van Fifth Avenue kunnen staan en iemand neerschieten, en ik zou geen kiezers verliezen’. De voormalige Amerikaanse president lanceerde de beruchte oneliner op een rally in Iowa, bijna een jaar voordat hij effectief tot president zou worden verkozen.

Het citaat verrast niet vanwege de ridicule grootspraak – eigendunk is het handelsmerk van Trump. De uitspraak is vooral zo markant omdat ze in een extreem gepolariseerd Amerika nu net géén absurde claim was, en vandaag waarschijnlijk nog altijd tot op bepaalde hoogte waar is.

Het is een goed idee om die uitspraak deze week in het achterhoofd te houden. Dinsdag verschijnt Trump voor de rechter in New York, onder meer omdat hij zwijggeld betaald zou hebben op een manier die niet strookt met de regels voor campagnefinanciering. De debatten over de kwestie zijn uitermate politiek geladen, in de aanloop naar de presidentsverkiezingen van 2024.

Dat zorgt voor een lawine aan nieuwe Trump-stukken in de media. Naast de moeilijkere, technische artikels over de juridische details van de zaak zelf verschijnen er al weken populairdere artikels over de wenselijkheid van dit proces.

Paradoxaal genoeg is die kwestie – is dit proces goed of slecht nieuws voor Trump? – nu net een van de helderste in het dossier. Trump vindt de aandacht voor zijn proces geweldig. De afgelopen dagen maakte hij zelfs zijn programma van deze week bekend, van zijn vlucht naar New York tot de persconferentie na zijn passage bij de rechter, als een rockster op tournee.

Als hij in 2016 niet zonder reden dacht dat hij geen kiezers zou verliezen als hij iemand neerschoot, dan is het raar om te denken dat een juridisch complexe aanklacht hem vandaag wél zal tegenhouden.

Dat komt niet alleen doordat de Amerikaanse samenleving in kampen is verdeeld, waarbij het andere kamp per definitie ongelijk krijgt nog voor er argumenten op tafel komen. Er is ook nog de techniciteit van het proces én de voorgeschiedenis ervan, die op zijn zachtst gezegd opmerkelijk te noemen is. Het parcours van Alvin Bragg, de procureur die in Manhattan dit proces op de sporen heeft gezet, is een beetje bochtig.

Twee van zijn assistenten werkten jarenlang aan een aanklacht die veel zwaarwichtiger lijkt. Trump loog structureel over zijn vermogen, soms door het te onderschatten en te weinig belastingen te betalen, soms door het te overschatten en daardoor op illegale wijze goedkopere leningen vast te krijgen. Maar Bragg vond die piste niet overtuigend.

Dat hij nu een proces aanspant vanwege het zwijggeld voor pornoactrice Stormy Daniels heeft veel te maken met de dreigende verjaring van de zaak, die er op zeer korte termijn aan zat te komen.

Vorige week donderdag noemde Trump het proces tegen zijn persoon ‘politieke vervolging en manipulatie van de verkiezingen op het hoogste niveau’. Hij noemde Alvin Bragg, een man van kleur, ook al ‘een racist’ en een ‘dier’, iemand die ‘het werk van de Anarchisten en de Duivel uitvoert’, beiden met hoofdletter. En dat werkt.

De populariteit van de man die ooit zei dat media-aandacht altijd goed is ‘tenzij je een pedofiel bent’, groeit in de peilingen. Onder de Republikeinse presidentskandidaten wordt zijn voorsprong op de tweede populairste – Ron DeSantis, gouverneur van Florida – nog groter. Volgens een recente peiling vindt 45 procent van de Amerikanen dat de aanklacht tegen Trump terecht is, maar een grotere groep – 47 procent – vindt dat de zaak politiek gemotiveerd is.

Natuurlijk is het proces tegen Trump een politiek proces, maar anders dan Trump bedoelt. Het is een proces tegen een politicus, in een geschil over de financiering van een van zijn vorige politieke campagnes midden in een nieuwe politieke campagne, op weg naar 2024. In die zin is het proces onmiskenbaar politiek.

Maar dat wil niet zeggen dat het proces oneerlijk zou zijn, of bedoeld zou zijn om de Democraten aan een overwinning te helpen. Als dat het plan was, dan was de demarche van Alvin Bragg een domme zet. In feite is het precies het omgekeerde. Het zou pas onfair zijn als Bragg niet zou vervolgen, uit schrik voor de electorale gevolgen.