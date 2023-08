Natuurbranden Hawaï: Biden roept ramptoestand uit

Dat maakt het mogelijk om federale hulp te deblokkeren voor Hawaï.

De Amerikaanse president Joe Biden heeft donderdag de ramptoestand uitgeroepen voor Hawaï, waar zware bosbranden een stad hebben verwoest op het eiland Maui en het leven hebben gekost aan minstens 36 mensen. De demarche maakt het mogelijk om federale hulp te deblokkeren voor Hawaï.

‘De maatregel van de president maakt federale fondsen beschikbaar voor de getroffen personen op Maui’, verklaart het Witte Huis in een communiqué.

Met het geld dat op deze manier vrijkomt, kan onder andere de noodhulp en de wederopbouw worden gefinancierd.

Het vuur hield vooral lelijk huis in de toeristische stad Lahaina, die voor een groot deel in de as is gelegd.