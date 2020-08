De gouverneur van Wisconsin gaat in Kenosha de nationale garde inzetten, nadat een zwarte man er door politieagenten is neergeschoten.

Het slachtoffer, een 29-jarige man, is zwaargewond. Na de schietpartij kwam het tot protest in Kenosha, op zowat 50 kilometer van Milwaukee. Daarbij werden stenen gegooid en auto's in brand gestoken, aldus lokale media.

De man, Jacob Blake, zou ongewapend zijn geweest en in de rug zijn geschoten toen hij in een auto wilde stappen. Het slachtoffer is in het ziekenhuis opgenomen en is er ernstig aan toe. De politie was ter plaatse gekomen na meldingen van huiselijk geweld. De man is door meerdere kogels geraakt.

Beelden van het incident zijn op sociale media geplaatst.

Het incident komt na maanden van felle protesten en spanningen naar aanleiding van de dood van een zwarte verdachte in mei in Minneapolis door toedoen van een blanke agent. Volgens de gouverneur zal de nationale garde beperkt worden ingezet, om essentiële infrastructuur te beschermen

