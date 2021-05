Bijna vijf maanden na de bestorming van het Capitool door aanhangers van toenmalig president Donald Trump, zullen er niet langer soldaten van de Nationale Garde mee instaan voor de bewaking van de zetel van het Amerikaanse parlement in Washington. Dat heeft de Amerikaanse minister van Defensie Lloyd Austin bekendgemaakt.

Het land is de soldaten dankbaar voor hun diensten en offers, zo zei de minister. 'Ze hebben niet alleen het terrein beschermd, maar ook de afgevaardigden die er werken, waardoor de volksvertegenwoordigers ononderbroken konden blijven werken.'

De soldaten van de Nationale Garde waren ter versterking opgeroepen nadat Trump-aanhangers op 6 januari het gebouw hadden bestormd. Minstens vijf mensen kwamen daarbij om het leven, onder wie een agent van het Capitool. Meteen na de bestorming waren er eventjes zowat 20.000 soldaten actief in de hoofdstad Washington. Sindsdien was hun aantal al drastisch verminderd.

Het land is de soldaten dankbaar voor hun diensten en offers, zo zei de minister. 'Ze hebben niet alleen het terrein beschermd, maar ook de afgevaardigden die er werken, waardoor de volksvertegenwoordigers ononderbroken konden blijven werken.'De soldaten van de Nationale Garde waren ter versterking opgeroepen nadat Trump-aanhangers op 6 januari het gebouw hadden bestormd. Minstens vijf mensen kwamen daarbij om het leven, onder wie een agent van het Capitool. Meteen na de bestorming waren er eventjes zowat 20.000 soldaten actief in de hoofdstad Washington. Sindsdien was hun aantal al drastisch verminderd.