Wegens slechte weersomstandigheden stelt NASA de vlucht naar het internationale ruimtestation ISS uit. De derde bemande Crew Dragon van SpaceX zou normaal gezien op 31 oktober vertrekken, maar de missie is nu uitgesteld tot woensdag 3 november.

Er trekt dit weekend een grote storm over de over de Ohio Valley en het noordoosten van de Verenigde Staten. Omdat die storm gepaard gaat met hevige winden is er besloten de lancering uit te stellen, meldt de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA.

De opvarenden van de missie zijn de Amerikanen Raja Chari als gezagvoerder en Tom Marshburn als piloot, de Amerikaanse Kayla Barron als missiespecialist en de Duitser Matthias Maurer die, namens het Europese Ruimtevaartbureau, eveneens missiespecialist is.

