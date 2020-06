De hoofdzetel van de NASA, het ruimtevaartagentschap van de VS, wordt genoemd naar Mary Jackson, de eerst Afro-Amerikanse vrouw die ingenieur werd bij de NASA. Dat heeft het agentschap woensdag meegedeeld.

Mary Jackson werd in 1958 ingenieur bij NASA, waar ze tot haar pensioen in 1985 werkte. Ze overleed in 2005. Vorig jaar werd de straat voor het NASA-gebouw al herdoopt tot 'Hidden Figures Way', een hommage aan Jackson en twee andere zwarte wiskundigen (Katherine Johnson en Dorothy Vaughan) die bij NASA in de schaduw belangrijk werk hebben geleverd. Alle drie waren lid van West Area Computing Unit het NASA Langley Research Center, een afdeling waar alleen maar zwarte Amerikaanse vrouwen werkten. De wetenschappers van deze afdeling maakten de berekeningen waardoor het mogelijk was voor de ruimtevaarder John Glenn om in 1962 als eerste Amerikaan in een baan om de aarde te vliegen.

Over de drie wiskundigen verscheen in 2016 de film 'Hidden Figures', gebaseerd op een gelijknamig boek.

