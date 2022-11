Nancy Pelosi stelt zich niet meer kandidaat als Democratische leider in het Huis

Nancy Pelosi is geen kandidaat meer om de Democratische leider in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden te worden. Dat heeft ze donderdag aangekondigd tijdens een toespraak in het Congres.

De 82-jarige Pelosi zei donderdag dat ze in het Huis ‘blijft opkomen voor de mensen van San Francisco, voor de staat Californië en voor het verdedigen van de Grondwet’, maar geen kandidaat is om zichzelf op te volgen als Democratische leider.

‘Het moment is gekomen dat een nieuwe generatie de Democratische fractie leidt die ik zo respecteer. En ik ben dankbaar dat zovelen bereid zijn om hun schouders te zetten onder deze geweldige verantwoordelijkheid’, zei Pelosi.

De aankondiging komt er nadat duidelijk werd dat de Democraten zoals verwacht de controle in het Huis van Afgevaardigden verloren hebben. Pelosi kon dus sowieso geen Speaker of the House meer worden, maar wel nog minderheidsleider in het Huis.

Eerder raakte al bekend dat Kevin McCarthy de Republikeinse leider blijft, en dus de nieuwe voorzitter van het Huis wordt.

Pelosi werd in 1987 verkozen in het Huis en was de leider van de Democratische fractie sinds 2002. In 2007 werd ze voor het eerst verkozen als Speaker of het House en werd ze de eerste vrouw in die functie. Ze leidde de Democraten twee keer naar een overwinning en was een belangrijke figuur tijdens de Obama- en Biden-administraties. Haar aankondiging betekent dan ook een nieuw tijdperk voor de Democratische partij.