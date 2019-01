Nancy Pelosi sluit afzettingsprocedure tegen Trump niet uit

Een meerderheid van 220 van de 435 leden van het Huis van Afgevaardigden stemde voor Pelosi. De Democraten, die bij de tussentijdse verkiezingen in november de controle over het Huis heroverden, applaudisseerden luid toen de resultaten van de stemming werden bekendgemaakt, nadat het nieuwe Congres was ingezworen.

Toch was de weg naar het voorzitterschap niet zonder hindernissen voor de 78-jarige Pelosi. In november opperden enkele Democraten in het Huis nog dat het tijd werd voor een jongere kandidaat.

Met haar aanstelling wordt Pelosi de machtigste vrouw in de Amerikaanse politiek. Het voorzitterschap van het Huis van Afgevaardigden is na de president en vicepresident, de machtigste politieke functie in de VS. Ze oefende de functie al eens uit van 2007 tot 2011, en volgt de Republikein Paul Ryan op.

Nu de Democraten weer de meerderheid hebben in het Huis van Afgevaardigden zal het voor president Donald Trump een pak moeilijker samenwerken worden met de instelling. De Republikeinen hebben wel nog steeds de meerderheid in de Senaat.

Afzettingsprocedure

Pelosi stuurde meteen een aantal duidelijke boodschappen voor president Trump de wereld in. In een interview met het NBC-programma 'Today' sloot ze een impeachmentprocedure tegen Trump niet uit.

Ze erkent dat zo'n maatregel voor veel verdeeldheid zou zorgen. 'We moeten dat niet om politieke redenen doen. Maar tegelijkertijd moeten we impeachment niet ontwijken om politieke redenen'.

Voor dergelijke stappen te ondernemen, zullen de Democraten volgens Pelosi afwachten welke resultaten er komen uit het onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller naar mogelijke Russische inmenging tijdens de presidentsverkiezingen van 2016.

Shutdown

Pelosi benadrukte ook dat Trump niet moet hopen op geld voor zijn beloofde muur langs de grens met Mexico. 'Neen. Hoeveel keer kunnen we nog neen zeggen? Niks voor de muur.'

Door de weigering van Trump om een nieuwe begroting goed te keuren waarin geen vijf miljard dollar voor de grensmuur inbegrepen is, zijn een aantal Amerikaanse overheidsdiensten al twee weken gesloten.

De nieuwe Democratische meerderheid in het Huis stemde donderdag voor een wetsvoorstel dat de shutdown zouden beëindigen, maar de Republikeinse meerderheid in de Senaat liet al weten dat daar niet zal worden gestemd over het voorstel.

Pelosi zegt dat de shutdown 'niets met de Democraten te maken heeft', maar dat 'Trump de federale overheid gijzelt zodat hij zijn campagnebelofte kan waarmaken'.

'Dit is al te belachelijk. Ten eerste, Mexico betaalt niet voor de muur. Ten tweede, wij kunnen het geld beter besteden om onze grenzen te beschermen. De president weet dat,' zei ze.