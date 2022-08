Nancy Pelosi in Zuid-Korea: ‘Noord-Koreaanse dreigementen zijn zorgwekkend’

Nancy Pelosi is in Zuid-Korea aangekomen na een omstreden bezoek aan Taiwan.

Nancy Pelosi, de voorzitster van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, heeft op haar Azië-reis haar bezorgdheid geuit over de toenemende spanningen tussen Noord- en Zuid-Korea. De Noord-Koreaanse dreigementen zijn zorgwekkend, luidde het in een gezamenlijke verklaring met Kim Jin-pyo, de voorzitter van de Nationale Vergadering, die donderdag in Seoel werd vrijgegeven. Pelosi was de avond voordien in Zuid-Korea aangekomen na een omstreden bezoek aan Taiwan.

Het nucleaire programma van Noord-Korea haalt al jaren de internationale krantenkoppen. Het streven naar een denuclearisatie van Noord-Korea en naar vrede door middel van internationale samenwerking en dialoog is gebaseerd op een ‘sterke en uitgebreide afschrikking’, aldus de verklaring. Met ‘uitgebreide afschrikking’ bedoelen de VS het volledige scala van hun militaire middelen, inclusief kernwapens.

Noord-Korea heeft ook dit jaar verschillende keren raketten met atoomkracht getest, wat een schending is van de VN-resoluties. Pyongyang beschuldigt Washington dan weer van een vijandig beleid. Het dispuut met Noord-Korea is, evenals het geschil over Taiwan, een van de gevaarlijkste conflictsituaties in de wereld.