Nancy Pelosi geland in Taiwan voor controversieel bezoek – China dreigt met ‘gerichte militaire acties’

De voorzitster van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi is dinsdagavond (lokale tijd) geland op Taiwan voor een kort en controversieel bezoek. Er kwam meteen een boze reactie uit China, en een dreigement.

Pelosi brengt deze week samen met een delegatie Congresleden een bezoek aan de Amerikaanse bondgenoten in de Indo-Pacifische regio. Het gerucht ging al langer dat ze daarbij ook Taiwan zou aandoen, al werd dat nooit officieel bevestigd.

China waarschuwde de VS meermaals voor de gevolgen van zo’n demarche. Peking beschouwt het democratisch bestuurde Taiwan als een opstandige Chinese provincie.

Kort voor Pelosi omstreeks 22.45 uur lokale tijd in Taipei landde toonde de Chinese staatstelevisie beelden van Chinese gevechtsvliegtuigen in de Straat van Taiwan, de zeestraat tussen het eiland en het Chinese vasteland. Op sociale media doen ook beelden de ronde van tanks op de stranden van Fujian, de Chinese provincie die het dichtste bij Taiwan ligt.

Op de livestream vanop de luchthaven van Taipei was te zien hoe Pelosi en haar entourage door een officiële delegatie werden ontvangen. Volgens het Duitse persbureau dpa ging het onder meer om de Taiwanese minister van Buitenlandse Zaken Joseph Wu en Sandra Oudki, de directeur van het Amerikaans Instituut in Taiwan dat dienstdoet als de officieuze Amerikaanse ambassade op het eiland. Hoe lang de 82-jarige Democrate op Taiwan blijft en wat ze er precies gaat doen, is niet bekendgemaakt, al gaan Amerikaanse media ervan uit dat het bezoek minder dan een dag zal duren.

In een korte mededeling noemt ze het bezoek ‘een eerbetoon aan de niet-aflatende Amerikaanse inzet om de levendige Taiwanese democratie te ondersteunen’. Het is ‘op geen enkele manier’ een inbreuk op de Amerikaans-Chinese afspraken over Taiwan, zo liet ze ook weten.



China furieus

Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken reageerde terstond furieus op het bezoek van Pelosi. In een mededeling die via het staatspersbureau Xinhua werd verspreid, noemt Peking de demarche een ‘ernstige ondermijning van vrede en stabiliteit’ en een ‘majeure politieke provocatie’.

Even later volgde een dreigement. China kondigde aan dat zijn leger ‘gerichte militaire acties’ zou lanceren als reactie op het bezoek. De operatie van het leger heeft tot doel ‘de nationale soevereiniteit en territoriale integriteit resoluut te handhaven en inmenging van buitenaf en separatistische pogingen voor “onafhankelijkheid van Taiwan” krachtig te dwarsbomen’, zei Wu Qian, een woordvoerder van het ministerie van Defensie. Volgens het Chinese staatspersbureau Xinhua zal Peking van 4 tot 7 augustus een serie militaire oefeningen houden nabij Taiwan. Daarbij wordt ook met scherp geschoten.

In de eerdere mededeling klonk het als volgt: ‘Dit heeft een serieuze impact op de politieke grondslag van de Chinees-Amerikaanse relaties, en vormt een ernstige inbreuk op de soevereiniteit en de territoriale integriteit van China’, aldus nog de mededeling. Het bezoek van Pelosi ‘ondermijnt de vrede en de stabiliteit in de Straat van Taiwan’, de zeestraat die het eiland van het Chinese vasteland scheidt. De Chinezen waarschuwen net als de voorbije weken voor stevige repercussies.

‘Aangezien Pelosi de zittende leider van het Amerikaanse Congres is, is haar bezoek aan Taiwan een majeure politieke provocatie om de officiële relaties tussen de VS en Taiwan op te waarderen. China accepteert dat absoluut niet, en het Chinese volk verwerpt het.’ (..) ‘Deze zetten zijn, net als spelen met vuur, extreem gevaarlijk. Zij die met vuur spelen, zullen eraan ten onder gaan.”‘

Wat Peking concreet zal doen, is niet duidelijk.

Biden niet enthousiast

Pelosi is de politieke nummer 3 in de VS, na president Joe Biden en vice-president Kamala Harris. Ze is de hoogst geplaatste Amerikaanse op het eiland in decennia. Officieel erkennen de Verenigde Staten Taiwan niet als onafhankelijk land. China gaat geen diplomatieke relaties aan met landen die dat wel doen. Taiwan kan wel rekenen op Amerikaanse militaire steun om zich te verdedigen in het geval van een Chinese aanval. De Verenigde Staten hebben hun militaire aanwezigheid in de regio de afgelopen jaren fors verhoogd.

President Biden toonde zich de afgelopen week niet erg enthousiast over de trip van Pelosi naar Taiwan. ‘Het Amerikaanse ministerie van Defensie vindt dat geen wijze zet op dit moment’, zei hij aan de pers.

Pelosi bepaalt als voorzitster van het Huis echter haar eigen agenda. De Democrate staat bekend om haar forse standpunten tegenover China. Ze had al verschillende topontmoetingen met Chinese dissidenten en met de Dalai Lama, de in ballingschap levende Tibetaanse spirituele leider. In 1991, twee jaar na het bloedige studentenprotest op het Tiananmenplein in Peking in 1989, ontvouwde ze er samen met twee andere toenmalige Congresleden een spandoek met de tekst ‘Voor zij die gestorven zijn voor democratie in China’, waarna de veiligheidsdiensten hen van het plein verjoegen.