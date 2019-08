Er is 'geen enkele kans' op een handelsakkoord tussen de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk indien de brexit het vredesakkoord voor Noord-Ierland in gevaar brengt. Dat heeft de Democratische voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, woensdag duidelijk gemaakt.

Pelosi reageert zo op verklaringen van nationaal veiligheidsadviseur John Bolton, die maandag tijdens een bezoek aan Londen zijn steun toezegde aan het voornemen van de Britse premier Boris Johnson om de Europese Unie desnoods zonder echtscheidingsakkoord te verlaten. Om Londen in zo'n scenario te ondersteunen, stelde Bolton een aantal snelle handelsdeals per sector in het vooruitzicht.

Maar dat is dus zonder Pelosi gerekend. 'Indien de brexit het Goedevrijdagakkoord ondermijnt, bestaat er geen enkele kans dat een Brits-Amerikaans vrijhandelsakkoord wordt goedgekeurd in het Congres', stelde de Democrate in een mededeling. 'De Amerikanen hechten sterk aan de vrede die het Goedevrijdagakkoord heeft gebracht en die zal fel verdedigd worden in de twee kamers en door de twee partijen', vervolgt Pelosi. Het Amerikaanse parlement moet elk handelsakkoord goedkeuren. De Democraten maken de meerderheid uit in het Huis van Afgevaardigden. De regerende Republikeinen van president Donald Trump domineren de Senaat.

Het echtscheidingsakkoord dat de vorige Britse regering met de EU onderhandelde, omvat een soort vangnetoplossing die te allen tijde moet vermijden dat er opnieuw grenscontroles ingevoerd worden tussen het Britse Noord-Ierland en EU-lidstaat Ierland. Zo'n grenscontroles zouden volgens waarnemers een risico inhouden voor het akkoord uit 1998, dat een einde maakte aan decennia van gewapend conflict tussen Republikeinse nationalisten, die ijveren voor Ierse hereniging, en unionisten, die vasthouden aan het Verenigd Koninkrijk.