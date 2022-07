Nancy Pelosi bevestigt onderweg te zijn naar Azië, maar zegt niets over Taiwan

Nancy Pelosi, de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, heeft zondag bevestigd dat ze onder weg is naar Azië. Ze verklaarde echter niet of ze een tussenstop zal maken in Taiwan. Een stop in Taiwan zou de relatie tussen de VS en China verder verzuren.

‘Ik leid een delegatie van het Congres naar de regio van de Indo-Pacific om de solide inzet van Amerika voor onze bondgenoten en vrienden in de regio te bevestigen’, aldus Pelosi in een verklaring.

‘In Singapore, Maleisië, Zuid-Korea en Japan zullen we bijeenkomsten op hoog niveau houden om te bespreken hoe we onze gemeenschappelijke waarden en belangen kunnen bevorderen, waaronder vrede en veiligheid, economische groei en handel, de COVID-19 pandemie, de klimaatcrisis, mensenrechten en democratisch bestuur’, klinkt het nog.

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken van Singapore heeft bevestigd dat de delegatie onder leiding van Pelosi de stadstaat 1 en 2 augustus zal bezoeken.

Het is echter nog niet duidelijk of Pelosi ook een tussenstop zal maken in Taiwan, wat China zou beschouwen als een provocatie. De spanningen tussen de VS en China lopen al weken op na berichten dat zij een bezoek zou brengen aan het autonome eiland, dat China als een deel van zijn grondgebied beschouwt.

De Chinese president Xi Jinping riep zijn Amerikaanse ambtgenoot Joe Biden tijdens een ruim twee uur durend telefoongesprek al op om ‘niet met vuur te spelen’ wat Taiwan betreft.

Washington onderhoudt geen diplomatieke relaties met Taiwan en erkent het communistische regime in Peking als de enige vertegenwoordiger van China. Maar de VS verkopen wapens aan het eiland en prijzen het “democratische” regime.