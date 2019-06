In Madagaskar, een van de armste landen ter wereld, is naar school gaan geen evidentie. Slechts een kwart van de kinderen van middelbare schoolleeftijd zit op de schoolbanken, meer dan 35 procent van de volwassen bevolking is analfabeet, en de zeldzame hoogopgeleiden ontvluchten het eiland.

'Er is enorm veel vraag naar technisch opgeleide jongeren in Madagaskar dus ik begrijp het niet.' Bruno Ratsimanohatra beklaagt zich over het feit dat zijn overheid enkel staatsscholen steunt en het private onderwijs in de kou laat staan. De goedlachse veertiger is al vier jaar directeur van de plaatselijke Don Boscoschool in het bloedhete Mahajanga, in het minder welvarende noorden van Madagaskar. Maar het gebrek aan steun voor hem en zijn achtentwintig leerkrachten maakt hem kwaad en doet zijn kinderlijke lach verdwijnen.

...