Na wegvallen verdrag: 'VS gaan nieuwe wapens ontwikkelen'

Na de uitstap uit het INF-verdrag gaan de Verenigde Staten de ontwikkeling van nieuwe grond-luchtraketten versnellen. Dat heeft het Pentagon in een communiqué laten weten. 'Nu we ons teruggetrokken hebben, gaat het ministerie van Defensie volledig door met de ontwikkeling van conventionele grond-luchtraketten in een voorzichtig antwoord op de acties van Rusland.'