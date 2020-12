Het Oostenrijkse Grondwettelijk Hof heeft geoordeeld dat het verbod op hoofddoeken voor leerlingen van de basisschool discriminerend is. De wet is ingetrokken.

Dat meldt het hof.

De wet werd vorig jaar aangenomen door een meerderheid van de conservatieve en extreemrechtse parlementsleden die stelden dat de wet meisjes beschermt tegen seksistische onderdrukking en gepolitiseerde islamideologie. Na de goedkeuring waren twee kinderen en hun ouders naar de rechtbank gestapt.

Volgens het hof is de wet in strijd met de beginselen van non-discriminatie, godsdienstvrijheid en vrijheid van denken. 'Het risico bestaat dat [de wet] het voor moslimmeisjes moeilijker maakt om toegang te krijgen tot onderwijs, bovendien zou het kunnen leiden tot sociale uitsluiting', aldus voorzitter Christoph Grabenwarter. Hij wees er ook op dat hoofddoeken niet alleen om religieuze redenen worden gedragen, maar ook om culturele of traditionele redenen.

De Oostenrijkse koepelorganisatie van de islamitische geloofsgemeenschap verwelkomde het besluit van de rechtbank als een belangrijk signaal voor de godsdienstvrijheid en de rechtsstaat. De groep benadrukte echter ook dat meisjes op de basisschool te jong zijn voor een hoofddoek.

