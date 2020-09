Joe Biden, de kandidaat van de Democratische Partij voor de presidentsverkiezingen, reist donderdag naar de staat Wisconsin om een bezoek te brengen aan de stad Kenosha in Wisconsin.

Biden reist met zijn echtgenote Jill naar Kenosha twee dagen nadat president Donald Trump in de stad was. Hij zal er naar verwachting het gezin van Jacob Blake ontmoeten, de Afro-Amerikaan die zeven keer beschoten werd en sindsdien verlamd is.

Het incident lokte dagenlang onrust uit in de kleine stad, waarbij ook mensen gedood werden, maar de jongste dagen is de spanning wat gaan liggen.

Bidens campagneteam zei dat hij ook een ontmoeting met mensen zou hebben om hen te helpen 'de uitdagingen aan te pakken waar we voor staan'.

Het bezoek is een gelegenheid voor de voormalige vicepresident om weerwerk te bieden tegen de 'law-and-order'-boodschap waarmee Trump campagne voert, met het argument dat de Republikein niet in staat is het land te verenigen.

Trump focuste tijdens zijn bezoek op het geweld in de rand van betogingen en beloofde steun voor de handhaving van de openbare orde en voor de plaatselijke handelszaken die beschadigd en geplunderd werden. Hij had geen ontmoeting met de familie van Blake.

